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24.07.2019 06:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержанного в мэрии Читы сотрудника МЧС заключили под стражу

Текст: Дина Непомнящая

Меру пресечения в виде заключения под стражу избрал суд Ингодинского района для сотрудника МЧС, задержанного в мэрии Читы по подозрению мошенничестве, сообщили в пресс-службе СУ СК по Забайкальскому краю.

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Как сообщалось ранее, арест произошел перед началом еженедельного совещания с мэром в зале заседаний городской администрации. Заместителя начальника третьего отряда Федеральной противопожарной службы региона обвинили в хищении одного миллиона 652 тысяч рублей бюджетных средств. В его отношении возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

По версии следствия, в 2018 году задержанный участвовал в исполнении госконтракта по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту пожарной техники, который был заключен с одной из местных фирм. Он договорился с директором фирмы о том, чтобы часть работ выполнили его подчиненные. Средства, выделенные на их оплату, сообщники разделили между собой.

Ведется следствие. В домах и служебных кабинетах фигурантов дела провели обыски.

Как уточняет ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря регионального управления СК Егора Маркова, обвиняемый арестован на два месяца.

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