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24.07.2019 16:12
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Экспонаты переехали

Корреспондент "РГ" побывал в месте временного хранения коллекции музея А. М. Горького
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 161(7919)
Государственный музей А. М. Горького (Нижний Новгород, ул. Минина, 26) переместил свои фонды на время реставрации здания. Дело необходимое, поскольку оно капитально не ремонтировалось с 1934 года.
Фото: Алексей Манянин/"День города. Нижний Новгород" Фото: Алексей Манянин/"День города. Нижний Новгород"
Фото: Алексей Манянин/"День города. Нижний Новгород"

Но когда стало известно, что экспонаты перевозят в подвал дома N 102 по улице Кузнечихинской, некоторые нижегородские эксперты подняли в соцсетях волну негодования. Корреспондент "РГ" побывал в том самом подвале и выяснил подробности музейного переезда.

Фото: Пресс-служба УФССП по Новгородской области
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Суть претензий экспертов или людей, которые считают себя таковыми, сводилась к тому, что подвальное помещение (специалисты музея настаивают на термине "цокольный этаж") на улице Кузнечихинской в принципе не годится для хранения ценных вещей, связанных с жизнью и творчеством Максима Горького. Сырость, возможные прорывы водопроводных труб - вот главные опасности такого помещения.

Корреспондент "РГ", присутствовавший в подвале во время размещения там фондов, ответственно заявляет: помещение отличное. Сухое, просторное, со всевозможными датчиками, с хорошим деревянным полом. Этот цокольный этаж больше похож на современный офис, чем на подвал. Раньше здесь несколько лет базировался детский театр "Вера", здание которого, к слову, тоже закрывалось на ремонт. И жалоб со стороны труппы не было.

Все предметы бережно упакованы и размещены на специальных стеллажах. Фото: Антон Дерябин/РГ

- Начнем с того, что в настоящее время нет ни одного музея в Нижнем Новгороде, в котором были бы идеальные условия для хранения, - говорит директор музея Лариса Моторина. - Это проблема. Губернатор Глеб Никитин поднимал вопрос о строительстве хранилища. Есть вариант - 600 квадратных метров на улице Канавинской, но там нужно вложить много денег в ремонт. Сейчас вопрос находится на стадии проработки. Пока же имеем этот подвал, влажность и температура в котором соответствуют требованиям, что подтверждено замерами. Они, кстати, проводятся ежедневно. Условия хранения мы не только не ухудшаем, а даже улучшаем. Все документы уложены в соответствии с требованиями в отдельную упаковку и размещены на специально приобретенных для этого стеллажах. На окнах установлены решетки, укреплены двери, действует пожарная и охранная сигнализация. Что же касается протечек, то их вероятность есть в любом помещении.
Название Грановитой палаты идет от белокаменных восьмигранных блоков

Как рассказала главный хранитель музейных предметов Анна Малыгина, самые ценные, эксклюзивные экспонаты (например, рояль и стол, принадлежавшие Пешковым) уже выставлены в нижегородских филиалах музея. Крупногабаритная мебель никуда переезжать не будет. Перемещаются копии документов, книги, мелкие предметы быта того времени. Подлинников рукописей Горького в музее не держат - у учреждения нет на это прав.

Предполагается, что реставрация музея продлится около двух лет. Кстати, "Дом Бурмистровой" (меценатка Бурмистрова была дочерью купца Михаила Рукавишникова), в котором располагается литературный музей, почти весь деревянный, хотя снаружи и производит впечатление каменного. Зданию уже более 130 лет. Поэтому ремонт предстоит серьезный.

Справка "РГ"

Литературный музей - главное здание объединения муниципального бюджетного учреждения культуры "Государственный ордена Почета музей А. М. Горького". Музей располагается в бывшем купеческом доме Бурмистровых. Это один из немногих сохранившихся в Нижнем Новгороде особняков с интерьером - образец парадного дома периода эклектики второй половины XIX века - памятник истории и культуры регионального значения. Особняк был построен в 1882-1885 годах по проекту архитектора Н. Д. Григорьева. В 1934 году здание передали Литературному музею А. М. Горького.

Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород
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