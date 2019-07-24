В Верхне-Курьинском геронтологическом центре 120 подопечных. Забот немало: проверить палаты, вынести ночные горшки, помочь добраться до коляски, перевернуть лежачих и сделать им массаж.

Александр Ершов отказался фотографироваться, сказав, что слава ему ни к чему. Фото: Надежда Пащенко

Местные медсестры нуждаются в сильных и надежных мужских руках. И тогда на помощь приходят альтернативные военнослужащие.

Служба активного долголетия

25-летний Александр Ершов - лингвист-переводчик с неоконченным высшим образованием. Бросил педагогический, написал заявление на альтернативную гражданскую службу (АГС) и получил направление в Верхне-Курьинский геронтологический центр.

- Я поспорил с военкомом, что в казарму не поеду, - говорит Саша. - Вижу в АГС намного больше пользы и для себя, и для общества. Здесь можно свободно заниматься саморазвитием или подрабатывать, чего я не смог бы себе позволить в армии. Да и нашим подопечным приятно, что за ними ухаживают крепкие молодые парни.

Согласно 59-й статье Конституции РФ, если военная служба противоречит религиозным или моральным убеждениям призывника, он имеет право подать заявление на АГС. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 февраля 2019 года предусмотрено 140 видов работ, профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу.

В Пермском крае перечень таких должностей невелик: предлагается работа в сортировочном центре "Почты России" либо в учреждениях социального обслуживания.

По закону в геронтологическом центре Саше Ершову полагалось отслужить год и девять месяцев. Однако по истечении срока он понял, что уже прижился в коллективе, прикипел сердцем к старикам, и вернулся.

- Раньше у меня была одна бабушка, а теперь 33, - говорит молодой человек. - Порой проживающие считают меня и других ребят единственными близкими, кто у них остался и с кем еще можно пообщаться. Да и они стали мне как родные.

Трудовой стаж у Александра уже почти четыре года. Он точно знает: альтернативную службу, вопреки бытующему мнению, назвать облегченной версией армейской нельзя. Говорит, не все, кто приходит к ним на работу, выдерживают: для постоянного и ответственного ухода за пожилыми людьми нужна не столько физическая сила, сколько моральная.

- Не знаю, легче ли в сортировочном центре на почте - там приходится стоять по восемь часов у конвейера. Но здесь - труд, причем тяжелый. Да, сложно, да, плохо пахнет, но так ценно видеть улыбку бабушки! Это самая главная благодарность, - говорит он.

В разговоре Саша настойчиво поправляет и призывает использовать корректную лексику: не "пациент", а "проживающий", не "санитар", а "сиделка". И просит:

- Не надо фотографировать, ни к чему мне слава. Не ради нее я здесь тружусь.

Зубы в коробочке

Во время службы Саша успел поработать и с детьми - организовывал летний лагерь.

- Они заряжали меня колоссальной энергией, - говорит он. - А в центре я отдавал ее другим. Представьте такой круговорот: приезжаю в лагерь, навстречу бегут ребята, тормошат меня. Еду на сутки сюда и уже сам тормошу наших проживающих. Скучаю по тем временам - с детьми я уже не работаю. Теперь энергию восполняют две мои кошки, кот и котенок.

В каком-то смысле дом престарелых действительно похож на летний детский лагерь: свежий воздух, постоянное наблюдение, четкий распорядок дня. Подъем в восемь утра: всех подопечных разбудить, одеть, умыть, накормить. А еще вывезти к телевизору, на АФК - активную физкультуру или на занятия к психологу. Если погода хорошая, идут гулять под рябинку, в тенечек. Далее помывка по графику, обед, тихий час, гигиенические процедуры - смена подгузников. Затем полдник. Кто не сидит, тех поднять, у кого есть желание и силы - обратно в коляски. Прогулка, настольные игры, телевизор. А тут уже и время ужина, а после него чистка зубов и сон.

- Здесь все просто, - смеется Саша. - Достал зубы, почистил, положил в коробочку. Спокойной ночи и до завтра!

Так проходит обычный день обитателей Верхне-Курьинского геронтологического центра. За пределы территории, окруженной сосновой рощей, проживающих изредка забирают родственники - на "каникулы". Больше старики никогда не покидают эти стены, и дом престарелых - последнее в их жизни пристанище.

Молодые мои старики

Александр отвлекается от беседы - его зовет подопечный из девятой палаты. Это Виктор Николаевич из отделения активного долголетия, у него в комнате опять барахлит приставка цифрового телевидения. На самом деле телевизоры есть и в коридорах, но жизнерадостный постоялец хочет развлекаться по максимуму. Голубой экран у него персональный - родные сделали такой подарок. На стене вдоль кровати висит полдюжины грамот за конкурсы "Алло, мы ищем таланты", "Успех-2018", благодарности за участие в общественной жизни. Все они получены уже здесь, в центре. Виктор Николаевич улыбается Саше как своему внуку, угощает мороженым. Он любит гостей и просит заходить почаще.

В отделении интенсивного ухода можно встретить двух сестер. Младшая, Ольга, работает медсестрой, а старшая, Валентина, здесь живет. Она почти не встает с постели и не всегда узнает родственников, но с удовольствием поет песни своей молодости: "Ландыши, ландыши", "Ромашки спрятались". В отделении для лежачих Александр ухаживает за женщиной после инсульта.

- Любовь Николаевна, поздоровайтесь, - просит он. - Как ваши дела? - Даниста, - отвечает она.

- Даниста! - Вот так мы восстанавливаемся, стараемся разговаривать. Пока не все получается, в основном эта "даниста".

- Даниста, - соглашается Любовь Николаевна.

- Значение слова мы не знаем, выяснить не удалось, - огорчается Александр.

Четких планов на будущее у молодого человека нет, но даже если он покинет геронтологический центр, его сменят другие альтернативные военнослужащие. В Пермском крае закончился очередной призыв, и кто-то, выбрав АГС, придет в этот дом престарелых и обязательно найдет в своем сердце место для любви и заботы о проживающих - чьих-то бабушках и дедушках.

Кстати

Именно по инициативе Пермского края солдат альтернативной службы стали направлять на творческие должности - артистов театра, оперы и балета.