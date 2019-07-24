Ходят нижегородцы по своему городу и не подозревают, что он просто идеален для жизни. Так, по крайней мере, считает американец Кевин Янгблуд. Он приехал сюда учиться и работать. И в США возвращаться не хочет.

Кевину 28 лет. Родился и вырос в Альбукерке - городе на юго-западе США, штат Нью-Мексико. Это один из самых криминогенных городов Америки из-за наркокартелей и близости границы с Мексикой, прославленный благодаря сериалу Breaking Bad (в России вышел под названием "Во все тяжкие"). Поэтому по нашему Автозаводскому району Кевин, как он признался, гулял безбоязненно. Шутка (со стереотипами про Автозавод он уже расстался). В Альбукерке много наркотиков и мест, куда лучше не ходить даже днем. Рядом - жаркая пустыня. Одно из самых ярких переживаний Янгблуда связано именно с походом туда: там его чуть не убили. Впрочем, не буду раскрывать подробности - рассказ о его похождениях выложен на подкасте (ресурс для аудиорассказов).

С русской культурой Кевин впервые познакомился в школе, когда брат принес ему запись группы "Ленинград". Так американец "подсел" на русский язык и русскую музыку.

В университете услышал песни группы "Руки вверх". Перевел тексты на английский. И начал играть на балалайке!

- Я захотел говорить по-русски, понимать русский, мне нравится все русское. Это были те новые двери, которые я хотел открыть. Русский - сложный язык, кстати. До сих пор путаю ударения. Но китайский еще сложнее, - смеется Кевин. - Мне все интересно. Например, я не знал, что есть Удмуртия, Башкирия, Калмыкия... Как они стали частью России? Что за люди там живут?

Впервые в Нижний Новгород он приехал в 2013-м по студенческому обмену, а с 2018-го живет здесь постоянно и учится в институте международных отношений и мировой истории.

- Я очень нервничал, когда собирался в Россию, - признается Кевин. - Верил во все стереотипы, которыми нас кормят в США. Но когда приехал, увидел: здесь просто замечательные люди. Они были так добры ко мне, так внимательны! Я знал, что сюда вернусь. Считаю Нижний Новгород самым удобным городом для жизни. Недалеко от столицы, выгодно расположен. Здесь хорошая погода, развитая инфраструктура, интересная культурная жизнь. У города идеальный размер - не большой, но и не маленький. И это удобная база для путешествий по стране. Москва слишком большая и дорогая, Питер? Тут сложнее. Я люблю Питер, у меня в этом городе много друзей. Но там плохая погода, особенно зимой (ох уж эти "черные дни и белые ночи"!), и многие люди как-то очень зациклены на своей "культурности". Нижегородцы более приземленные в хорошем смысле этого слова, более дружелюбные, гостеприимные. И девушки здесь красивые. Уютный город. И вообще, в какой-то передаче я слышал, что Нижний Новгород - самый идеальный город в мире для проживания. Я согласен!

Кевин обожает путешествовать, и его слова о нашем городе не пустой звук - ему есть с чем сравнивать. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга он бывал во Владимире и Великом Новгороде, Сочи и Казани. Жил и в Китае. Так что повидал городов немало.

Есть, конечно, и минусы в Нижнем. Например, Кевин стал изучать международные отношения, чтобы потом устроиться на работу в американское диппредставительство. Но его нет здесь.

И зарплаты учителей английского скромны. Но это американца не страшит. По его словам, сейчас он прилично зарабатывает на языковых онлайн-уроках. Так что, вполне вероятно, останется жить и работать именно в Нижнем Новгороде.

- Американцы очень мало знают о России, и это плохо. Я хочу содействовать культурному обмену, познакомить американцев с великой русской культурой, с простыми людьми. Поэтому ищу для своих подкастов тех, кто бы рассказал истории о Нижнем Новгороде, о России. Это может быть реальная или полуреальная история. Если вам есть что рассказать - обращайтесь, найдете меня в соцсетях! Ваши рассказы я переведу на английский, - приглашает нижегородцев к общению Кевин.

Блицинтервью

Какие твои любимые места в Нижнем Новгороде?

Кевин Янгблуд: Очень люблю Щелоковский хутор, Большая Покровская нравится тоже. А улица Рождественская чем-то напоминает мне Питер: гулять по ней - одно удовольствие.

Почему решил научиться играть на балалайке?

Кевин Янгблуд: Подумал, что это очень классно - купить балалайку и научиться играть на ней. Многие русские любят американскую культуру, в том числе музыкальную, и это здорово. Поэтому если я буду в ответ изучать русскую культуру и показывать ее американцем, то это полезно для международных отношений. Я советую всем друзьям в Штатах приехать в Россию, чтобы узнать ее. Там же у нас по телевизору говорят только про политику. А Россия - это нечто большее, чем политика.

Как обычно проводишь время в Нижнем Новгороде?

Кевин Янгблуд: Летом я здесь очень люблю гулять. Перевожу песни. Встречаюсь с русскими друзьями. У меня их много и разного возраста. Практикуюсь в языке. Посещаю лингвистические клубы. Иногда играю в компьютерные игры.

Классический вопрос иностранцу: как тебе русская баня?

Кевин Янгблуд: О, первый раз было незабываемо! Мы, американцы, скромные люди по части раздевания. Поэтому мне было неуютно идти голым. Но я себя пересилил. А жара мне не так страшна - в Альбукерке я к ней привык. Но вот большую влажность в бане переношу плохо. Ну и от битья веником необычные ощущения (смеется).