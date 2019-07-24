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24.07.2019 14:05
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

ТОСЭР "Тольятти" пополнится крупнейшим резидентом

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Компания "Волгафест" станет 50-й организацией, зарегистрированной в реестре участников территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Тольятти". На площадке в Автограде производитель планирует выпускать полторы тысячи тонн гранулированного карбамида в сутки. Этот продукт с высокой добавленной стоимостью пользуется растущим спросом - как в России, так и во всем мире. Инвестиции в проект составят 19,5 миллиарда рублей, при этом будет создано 60 новых высокотехнологичных рабочих мест.
Новый инвестор ТОСЭР "Тольятти" вложит в производство 19,5 миллиарда рублей. Фото: Администрация Тольятти Новый инвестор ТОСЭР "Тольятти" вложит в производство 19,5 миллиарда рублей. Фото: Администрация Тольятти
Новый инвестор ТОСЭР "Тольятти" вложит в производство 19,5 миллиарда рублей. Фото: Администрация Тольятти

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, успешно реализуемая в Тольятти и в Самарской области инвестиционная политика позволяет сегодня местным региональным компаниям привлекать в партнеры крупнейшие международные организации.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
В ТОСЭР "Тольятти" появились четыре новых компании-резидента

- Компания "Волгафест" - совместное предприятие "КуйбышевАзота" и итальянской компании, которая приходит к нам с технологиями и деньгами. Это высокомаржинальный проект, который за семилетний срок льготного периода сгенерирует более 200 миллионов отчислений в бюджеты Тольятти и области. На сегодня целый ряд иностранных компаний являются участниками территории опережающего развития "Тольятти". Многие зарубежные инвесторы ведут с нами активные переговоры, понимая, что регион и город выдерживают свои обязательства: гарантируют комфортное и качественное сопровождение проектов и в рамках полномочий решают все проблемы, которые возникают или могут возникнуть на пути к реализации бизнеса, - подчеркнул министр.

Напомним, в рамках прошедшего 17 июля в Тольятти межрегионального форума-совещания по развитию моногородов было подписано соглашение с четырьмя новыми резидентами ТОСЭР "Тольятти". Они представили проекты по модернизации производства стальных труб, организации литейного производства, построению цифровой инфраструктуры города с применением технологии SMART CITY и созданию центра обслуживания баз данных и обработки информации. Общая сумма вложений четырех компаний составит более 220 миллионов рублей.

С инвесторами в Тольятти, как и во всей Самарской области, власти сотрудничают в режиме "одного окна". Эту работу ведет Агентство по привлечению инвестиций Самарской области в тесном взаимодействии с министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, другими уполномоченными органами власти регионального и муниципального уровней, институтами развития и поддержки бизнеса. 

Справка "РГ"

Тольятти получил статус ТОСЭР в 2016 году. Ее резидентами могут стать компании, не связанные с градообразующим предприятием (в данном случае - с ПАО "АВТОВАЗ"). Инвестор должен соблюсти основные условия для размещения производства на этой территории: создать более 20 рабочих мест и инвестировать не менее 20 миллионов рублей. В свою очередь, компания получает льготы по налогу на прибыль (от двух до десяти процентов в зависимости от года реализации проекта), нулевые ставки по налогам на имущество и землю, а также ставку в размере 7,6 процента по страховым выплатам (вместо стандартных 30).

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
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