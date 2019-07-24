Ульяновские депутаты добавили денег на медицину, соцподдержку и ЖКХ

24 июля в ходе пленарного заседания Законодательного собрания Ульяновской области парламентарии приняли поправки в региональный бюджет. Дополнительные доходы казны направили на социальную поддержку населения, зарплаты бюджетников и многострадальную отрасль здравоохранения.

Как пояснила министр финансов Ульяновской области Екатерина Буцкая, дополнительные доходы образовались за счет роста собственных доходов бюджета, главным образом - налога на прибыль и НДФЛ. В общей сложности добавить в "кубышку" удалось более миллиарда рублей. Общий объем региональной казны составляет теперь более 61 миллиарда. Это максимальный показатель за всю историю Ульяновской области. При этом расходную часть, благодаря изначально заложенному в бюджет профициту, удалось увеличить сразу на полтора миллиарда.

Согласно принятым поправкам, 486 миллионов рублей пойдут на выплату зарплат работникам бюджетных учреждений. 476 миллионов - на социальные выплаты и субсидии незащищенным слоям населения региона. Также в списке приоритетов вопросы подготовки к отопительному сезону (63 миллиона), водоснабжения (40 миллионов), газификации (26,5 миллионов). Еще 32 миллиона потратят на приобретение коммунальной техники, более 40 миллионов - на строительство и ремонт школ и детских садов.

Нашлись деньги (150 миллионов рублей) и на отрасль здравоохранения, которая, по признанию всех депутатов, в Ульяновской области находится в серьезном кризисе. По оценке лидера фракции КПРФ в областном парламенте Айрата Гибатдинова, недофинансирование медицины составляет примерно 850 миллионов.

О недофинансировании здравоохранения как главной проблеме региона говорит и лидер партии "Коммунисты России", депутат Заксобрания Ульяновской области Максим Сурайкин. По его словам, 150 миллионов - лишь малая часть недостающей на медицину суммы, изыскать требуется еще как минимум миллиард.

- Возможно, стоит отказаться от строительства и ремонта каких-то учреждений, это может подождать до следующего года. А в здравоохранении деньги нужны здесь и сейчас. У нас люди умирают, а мы не можем предоставить им положенные по закону лекарства, потому что денег в бюджете не хватает, - сетует Сурайкин.

Зампредседателя Заксобрания, лидер фракции "Единая Россия" Василий Гвоздев напомнил, что изначально в проекте поправок на здравоохранение было заложено еще меньше денег - сто миллионов.

- Мы добились от правительства выделения еще 50 миллионов, хотя нам и говорили, что это невозможно, - заявил Гвоздев. - Деньги пойдут на ремонт медицинских учреждений, их подготовку к отопительному сезону, закупку оборудования, погашение кредиторской задолженности больниц, а также компенсацию затрат пациентов на покупку лекарств, которые они по закону должны были получить бесплатно. И на этом мы не остановимся. Я готов публично заявить, что "Единая Россия" во втором полугодии добьется выделения на здравоохранение еще как минимум 500 миллионов рублей.

Лидер фракции ЛДПР в Заксобрании Дмитрий Грачев согласен с коллегами: денег на медицину нужно значительно больше.

- Тем не менее, сегодняшние поправки очень важные, поэтому мы их поддержали. Да, хотелось бы больше средств на здравоохранение, но и другие отрасли нельзя оставлять без внимания, - уверен Грачев. - Среди поправок, в частности, компенсация выпадающих доходов на организацию пригородных железнодорожных перевозок. Они востребованы у наших граждан, и мы продолжим бороться за сохранение доступности этой услуги.

По словам председателя бюджетного комитета Заксобрания Александра Чепухина, кропотливая работа по распределению допдоходов велась в течение месяца. На встречах губернатора с фракциями и заседаниях профильных комитетов было сломано немало копий. На что направить больше денег, а с финансированием каких вопросов можно повременить? Истина в этом споре родилась: в конечном итоге, депутаты смогли найти консенсус и приняли бюджетные поправки единогласно.