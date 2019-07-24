Ульяновские депутаты попросили губернатора реформировать правительство

24 июля в ходе заседания Законодательного собрания Ульяновской области первый зампредседателя парламента Василий Гвоздев предложил реформировать систему исполнительной власти региона. По мнению Гвоздева, реформа поспособствует повышению эффективности работы исполнительной власти и сокращению расходов на ее содержание.

- С учетом новых вызовов и задач, которые ставит перед нами президент, мы предлагаем оптимизировать структуру исполнительных органов власти региона, а его главе Сергею Ивановичу Морозову - рассмотреть возможность совмещения должностных обязанностей губернатора с должностными обязанностями председателя правительства Ульяновской области, - заявил Василий Гвоздев. - Считаем, что это позволит увеличить эффективность работы государственной власти на территории региона, сократит время на принятие важных решений, повысит исполнительную дисциплину и приведет к значительному сокращению расходов на государственное управление.

Депутат отметил, что реформу необходимо завершить до первого сентября текущего года. Он предложил создать рабочую группу, в которую войдут депутаты Заксобрания, а также представители областной администрации и экспертного сообщества. Рабочей группе предстоит разработать новую структуру исполнительной власти региона.

Кроме того, Василий Гвоздев заявил о необходимости поставить задачу сократить "не первоочередные" расходы региональной казны в 2020 году как минимум на десять процентов. Аналогичную работу необходимо провести и в муниципальных образованиях области.