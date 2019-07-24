Новости

СК возбудил уголовное дело после митингов у Мосгоризбиркома 13:52
Чем покорит ІІ Минский фестиваль циркового искусства 13:52
Россияне стали покупать меньше бытовой химии 13:51
Москалькова объяснила, почему не принят закон о насилии в семье 13:46
Памфилова упрекнула ряд кандидатов в Мосгордуму в правовом невежестве 13:46
Нурмагомедов поднялся на второе место в общем рейтинге UFC 13:45
На Украине неожиданно проявился культ личности Зеленского 13:39
В Черкесске выполнено 70 процентов работ по ремонту дворов 13:30
Умер легендарный музыкант Арт "Poppa Funk" Невилл 13:28
Атомную станцию под Воронежем разберут на щебень 13:23
Число пострадавших при пожаре в лагере "Холдоми" выросло до восьми 13:20
Глава ОКР рассказал о перспективах шахмат стать олимпийской дисциплиной 13:19
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг 13:15
В Москве 27 июля отметят День гамбургера 13:14
В "Ленкоме" рассказали о состоянии Инны Чуриковой 13:13
Представители "Транснефть - Западная Сибирь" приняли участие в церемонии вручения дипломов выпускникам 13:06
"Очень плохо": звукорежиссер "Кино" оценил "Группу крови" Metallica 12:53
Мосгорсуд увеличил штраф Ярмольнику за ДТП с автомобилем ФСО 12:51
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии 12:48
В Армении арестовали фигуранта по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ 12:47
"Единая Россия" раскритиковала идею платных курилок в аэропортах 12:43
В Приангарье ввели новую меру соцподдержки пострадавших от наводнения 12:43
Квентин Тарантино представит в Москве фильм "Однажды...в Голливуде" 12:35
В посольстве КНДР назвали сроки возвращения российских моряков 12:28
Дороги от наукограда Кольцово станут шире и удобнее 12:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 12:46
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Вырастить" свой сад

Сельчанин создает деревья из бисера и учит этому молодежь
Текст: Айгуль Камаева
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 161(7919)
У 61-летнего жителя села Юкаликулево Дюртюлинского района Альфрета Шайхлимамова нестандартное для мужчины хобби - плетение деревьев из бисера и создание фигурок оригами.
Альфрет Шайхлимамов доказал, что бисероплетение - это не только женское занятие. Фото: Петр Коннов/РГ Альфрет Шайхлимамов доказал, что бисероплетение - это не только женское занятие. Фото: Петр Коннов/РГ
Альфрет Шайхлимамов доказал, что бисероплетение - это не только женское занятие. Фото: Петр Коннов/РГ

По образованию он - ретушер-портретист, но уже 32 года работает культорганизатором. От дома до работы очень близко, видимо, поэтому Альфрета Аглямовича чаще можно найти в сельском клубе, где кипит жизнь.

В районе его называют "универсальным культработником", так как он полностью взял на себя организацию досуга односельчан, совмещая роли педагога кружка "Умелые руки", режиссера театра и спортивного тренера.

- Кадров не хватает, а молодежь надо чем-то занять. Вот и учу тому, что умею сам, - говорит Альфрет Аглямович.

Фото: vk.com/amberbolt
Под Калининградом нашли дом в стиле группы Queen

Это бисероплетение, рисование и оригами. Ученики с преподавателем часами складывают бумажные модули, чтобы затем собрать из них фигурку животного. Альфрет Аглямович гордится лебедем "Черным принцем", собранным из 1200 модулей, хотя у него немало и других интересных композиций, которые он раздаривает друзьям и знакомым.

Кроме того, Альфрет Шайхлимамов руководит местным драмкружком, в августе планирует поставить первый детский спектакль с артистами-школьниками. Все декорации культорганизатор изготавливает сам. И еще он ведет занятия в секциях по настольному теннису, шахматам и шашкам.

- У нас в деревне школу несколько лет назад закрыли, остался только сельский клуб. Кому еще молодежью заниматься, как не нам! - заключил Альфрет Шайхлимамов.

Фото: Петр Коннов/РГ

И только во время отпуска полностью посвящает себя любимому делу - плетению из бисера. Первую композицию сделал шесть лет назад и увлекся.

- Меня это успокаивает. Вот так нанизываешь на проволоку один за другим бисер, затем скручиваешь, придавая ей форму, и получается ветка с листиками и цветами. Ствол и подставку делаю из гипса. Сейчас над елкой работаю, - рассказывает Альфрет Аглямович, ловко выполняя, казалось бы, нехитрые манипуляции.

В его доме весь стол заставлен деревьями: сакура и черемуха, зимнее, весеннее, сказочное, денежное - чего только нет. На создание самого простого у художника уходит около 10 часов непрерывной кропотливой работы и как минимум 200 граммов бисера.

Общество Ежедневник Стиль жизни Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Володин потребовал публичных извинений у президента Грузии в адрес РФ
Глава Росприроднадзора заявила об угрозе "экологического Чернобыля"
Генконсульство: Россияне не пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Европейские трейдеры заявили о подрыве газового партнерства с Украиной