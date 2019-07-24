У 61-летнего жителя села Юкаликулево Дюртюлинского района Альфрета Шайхлимамова нестандартное для мужчины хобби - плетение деревьев из бисера и создание фигурок оригами.

Альфрет Шайхлимамов доказал, что бисероплетение - это не только женское занятие. Фото: Петр Коннов/РГ

По образованию он - ретушер-портретист, но уже 32 года работает культорганизатором. От дома до работы очень близко, видимо, поэтому Альфрета Аглямовича чаще можно найти в сельском клубе, где кипит жизнь.

В районе его называют "универсальным культработником", так как он полностью взял на себя организацию досуга односельчан, совмещая роли педагога кружка "Умелые руки", режиссера театра и спортивного тренера.

- Кадров не хватает, а молодежь надо чем-то занять. Вот и учу тому, что умею сам, - говорит Альфрет Аглямович.

Это бисероплетение, рисование и оригами. Ученики с преподавателем часами складывают бумажные модули, чтобы затем собрать из них фигурку животного. Альфрет Аглямович гордится лебедем "Черным принцем", собранным из 1200 модулей, хотя у него немало и других интересных композиций, которые он раздаривает друзьям и знакомым.

Кроме того, Альфрет Шайхлимамов руководит местным драмкружком, в августе планирует поставить первый детский спектакль с артистами-школьниками. Все декорации культорганизатор изготавливает сам. И еще он ведет занятия в секциях по настольному теннису, шахматам и шашкам.

- У нас в деревне школу несколько лет назад закрыли, остался только сельский клуб. Кому еще молодежью заниматься, как не нам! - заключил Альфрет Шайхлимамов.

Фото: Петр Коннов/РГ

И только во время отпуска полностью посвящает себя любимому делу - плетению из бисера. Первую композицию сделал шесть лет назад и увлекся.

- Меня это успокаивает. Вот так нанизываешь на проволоку один за другим бисер, затем скручиваешь, придавая ей форму, и получается ветка с листиками и цветами. Ствол и подставку делаю из гипса. Сейчас над елкой работаю, - рассказывает Альфрет Аглямович, ловко выполняя, казалось бы, нехитрые манипуляции.

В его доме весь стол заставлен деревьями: сакура и черемуха, зимнее, весеннее, сказочное, денежное - чего только нет. На создание самого простого у художника уходит около 10 часов непрерывной кропотливой работы и как минимум 200 граммов бисера.