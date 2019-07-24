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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Век помнить будут

В Иглинском районе к столетию сельсовета издана книга, которую написали деревенские жители
Текст: Гульназ Данилова
Российская газета - Неделя - Башкортостан № 161(7919)
В наше время исключительного индивидуализма мало найдется идей, способных объединить массы. Но праздник в честь столетия Уктеевского сельсовета Иглинского района показал, что это может сделать общее прошлое.
Некоторые сцены представления касались трагических событий прошлого. Фото: Петр Коннов/РГ Некоторые сцены представления касались трагических событий прошлого. Фото: Петр Коннов/РГ
Некоторые сцены представления касались трагических событий прошлого. Фото: Петр Коннов/РГ

В сельское поселение входит пять старинных деревень, где живет более 1700 человек. Самая крупная из них - Минзитарово, первые упоминания о которой датируются XVI веком.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы
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Праздник в честь столетия сельсовета прошел неподалеку от нее, на широком лугу вблизи реки Лобовки (Лабау), и собрал жителей всех пяти деревень, от мала до велика. Даже малыши знали, по какому поводу все собрались. Что не удивительно, ведь к событию оказалась причастна каждая семья. Как рассказал руководитель курултая башкир Иглинского района Рауф Калимуллин, никто не остался в стороне от сбора информации для книги об истории сельсовета. Получилось полновесное 500-страничное издание. На презентацию тираж привезли прямо из типографии.

- Мечта написать книгу появилась давно. Первые попытки делал учитель истории Зия Давлетович Ахметшин, ныне покойный. Он записывал в специальную тетрадку сведения о колхозах. Но полномасштабную работу провели в последние несколько месяцев всем миром. Если мы будем помнить предков, то и наши потомки будут помнить нас, - отметил Рауф Калимуллин.

Фото: Петр Коннов/РГ

Основой для книги стала не только та тетрадка, но и фотоальбомы, записи об истории сел, которые годами собирали сотрудницы Минзитаровской и Уткеевской библиотек. По ним школьники выполнили собственные исследовательские работы, открывая для себя родные края и односельчан с новой стороны. Разрозненные материалы свела воедино и перевела на башкирский язык учитель Минзитаровской средней школы кандидат филологических наук Лилия Якупова.

На Великую Отечественую войну ушли не 622 уроженца этих мест, как считалось до сих пор, а на 300 человек больше

- Информации не хватало, часто она была противоречивой, пришлось ходить по дворам, уточнять и дополнять. Об одном и том же событии люди вспоминали по-разному, надо было сопоставлять с другими источниками, перепроверять, - рассказала Лилия Якупова. - Особенно много путаницы было в именах председателей колхозов, точнее, сельхозартелей, которые работали в каждой деревне. Но я нашла старинный альбом с их фотографиями, и все встало на свои места.

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Во время бесед с сельчанами выяснились удивительные факты. Оказалось, что на Великую Отечественую войну ушли не 622 уроженца этих мест, как считалось до сих пор, а на 300 человек больше. Одних призвали с места учебы, других - с места работы или службы. Их имена увековечены в книге, а также высечены на стелах, которые установлены во всех пяти селах. Это тоже народный проект, частично финансово поддержанный за счет средств программы "Реальные дела", но основную работу взяли на себя сельчане.

На стеле, которую открыли в небольшой деревне Старые Карашиды, рядом с именами участников войны появилась памятная доска знаменитому земляку - государственному деятелю, председателю Совнаркома Башкирской АССР Зинатулле Булашеву. В этом году, кстати, исполнилось 125 лет со дня его рождения.

Фото: Петр Коннов/РГ

Хотя знаменитый - сильно сказано, скорее, несправедливо забытый и только благодаря народной памяти возвращенный из небытия. В период, когда Булашев возглавлял башкирское правительство, а это были 1930-1937 годы, республика сделала огромный шаг вперед, из отсталой превратившись в индустриальную. Ни одна республика в 30-е годы не росла такими темпами. К сожалению, Зинатуллу Булашева постигла печальная участь. В 1935 году за заслуги перед страной его наградили орденом Ленина, а в 1938-м объявили врагом народа и расстреляли. Позже реабилитировали. Все эти годы сельчане помнили о своем славном земляке.

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- Его дом стоял на месте, где я построил свой, - рассказал житель деревни Старые Карашиды Риф Нургалеев. - В 50-е годы сюда приезжал сын Булашева. Тот дом как раз собирались снести. Он обрадовался, что успел увидеть, где родился его отец, сделал фотографию и уехал. Никто не догадался записать его адрес, известно только, что он жил в Балашихе. Мы попытались разыскать кого-то из семьи, но безрезультатно. Может быть, остались внуки?

Доктор философских наук, академик АН РБ Фаниль Файзуллин считает, что Зинатулла Булашев достоин не только мемориальной доски на своей малой родине, но и памятника в Уфе. И иглинцы с ним полностью согласны.

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Ярким эпизодом праздника стало театрализованное представление, во время которого самодеятельные артисты очень достоверно "прожили" на импровизированной сцене ключевые события прошедшего века. Установление Советской власти, организацию колхозов, голод, репрессии, проводы на фронт, трудовые успехи, отмеченные на ВДНХ СССР... Артистам ничего не надо было изображать, крестьянский труд и сельские реалии знакомы им с детства, а обо всем остальном они знают по рассказам родителей, дедушек и бабушек. Впрочем, многое хранится и в генетической памяти.

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