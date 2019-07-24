Новости

Министр финансов Великобритании подал в отставку 17:56
Петербургские дома переведут на систему "холодный чердак" 17:53
Российский спутник сфотографировал дымящийся вулкан в Перу 17:50
Суд оставил в силе арест бизнесмена Медведева 17:42
Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет 17:41
Педагог рассказал, как детям не забыть за лето все, что они учили в школе 17:39
В Госдуме ответили на отказ советника Зеленского "менять" Крым на Донбасс 17:30
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований Украины 17:29
Врачи советуют завтракать сытнее и отказаться от сладкого чая 17:28
Актриса из "Тюдоров" Ника МакГиган умерла на 34-м году жизни 17:28
Мэй сложила полномочия премьер-министра Великобритании 17:20
В Чечне стартовала самая высокогорная в России парусная регата 17:18
Москалькова опровергла заявление Денисовой о возвращении украинских моряков 17:17
В Британии показали сокровища галльского вождя 17:15
Пловец Пригода: Отомстил Кинг за Ефимову 17:10
Обнародованы сенсационные данные исследования Туринской плащаницы 17:10
Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов 17:08
Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Ли Пэна 17:08
В Совфеде объяснили смысл идентификации пользователей электронной почты 17:02
Госдума разрешила россиянам охотиться с луками 17:01
На Барабинской ЛПДС завершено пожарно-техническое обследование производственных объектов 16:58
В столице начался прием заявок на участие в электронном голосовании 16:55
В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 17:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Растут как грибы

Пензенская область прирастает новыми, современными производствами
Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
Во втором по величине городе Пензенской области Кузнецке открылся завод по производству пенополиуретана - это гипоаллергенный наполнитель широкого применения. Он используется в автомобилестроении при отделке салона, в мебельной промышленности для изготовления матрасов и подушек, из него можно делать даже детские игрушки, поскольку материал безопасный.

Инвестиции в создание нового производства составили порядка 1,8 миллиарда рублей. При этом 500 миллионов выделил Фонд развития промышленности в рамках программы "Проекты развития". Ожидается, что кузнецкий завод станет одним из крупнейших в Европе по выпуску востребованной продукции не только в России, но и за рубежом.

Первая очередь производства введена в эксплуатацию - это три цеха. В одном установлены цистерны, где вспенивается масса для получения пенополиуретана, в другом - камеры вызревания, наконец, в третьем ведется окончательная переработка. Оборудование закуплено в Германии, оно полностью отвечает технологическим требованиям и обеспечивает высокую степень экологической безопасности.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее открылся новый завод по выпуску сухих строительных смесей

На начальном этапе планируется производить 10 тысяч тонн готовой продукции в год. После введения в строй второй очереди завода производительность вырастет до 30 тысяч тонн. Это полностью покроет потребности мебельного кластера, который базируется в Кузнецке и насчитывает порядка 50 малых и средних предприятий. Планируется, что около 30 процентов выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Уже есть заявки на поставки в Германию, Турцию, Финляндию.

- Создание подобных масштабных производств - это не только новые рабочие места и налогооблагаемая база. Привлечение крупных инвестиций влечет за собой синергетический эффект в смежных отраслях за счет взаимодействия с поставщиками и потребителями. Это немаловажно для экономики региона, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

87,8 миллиарда рублей инвестиций привлечено в Пензенскую область в 2018 году

В другом моногороде региона - Сердобске - резидент недавно созданной территории опережающего социально-экономического развития запустил производство по выращиванию шампиньонов. После выхода на полную мощность компания планирует занять значительную долю российского рынка - до 10 процентов и отгружать 5 тысяч тонн товарных грибов в год. Первый урожай превзошел все ожидания. Срок годности составляет 10 суток, а это значит, что продукт натуральный. Общий объем инвестиций в строительство грибного производства достиг почти двух миллиардов рублей.

- Дорога и газ были подведены за счет областного бюджета. Компания получила поддержку и по линии Министерства сельского хозяйства, и по линии Минэкономразвития России. Производство, на мой взгляд, одно из самых современных в России, - отмечает первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Региональные власти оказывают содействие в реализации крупных инвестиционных проектов. До конца года будет открыто еще несколько новых производств в Пензенской области с объемом инвестиций около двух миллиардов рублей каждое. Среди них есть и иностранные инвестиции.

Экономика Отрасли Промышленность Экономика Финансы Инвестиции Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"