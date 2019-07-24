Во втором по величине городе Пензенской области Кузнецке открылся завод по производству пенополиуретана - это гипоаллергенный наполнитель широкого применения. Он используется в автомобилестроении при отделке салона, в мебельной промышленности для изготовления матрасов и подушек, из него можно делать даже детские игрушки, поскольку материал безопасный.

Инвестиции в создание нового производства составили порядка 1,8 миллиарда рублей. При этом 500 миллионов выделил Фонд развития промышленности в рамках программы "Проекты развития". Ожидается, что кузнецкий завод станет одним из крупнейших в Европе по выпуску востребованной продукции не только в России, но и за рубежом.

Первая очередь производства введена в эксплуатацию - это три цеха. В одном установлены цистерны, где вспенивается масса для получения пенополиуретана, в другом - камеры вызревания, наконец, в третьем ведется окончательная переработка. Оборудование закуплено в Германии, оно полностью отвечает технологическим требованиям и обеспечивает высокую степень экологической безопасности.

На начальном этапе планируется производить 10 тысяч тонн готовой продукции в год. После введения в строй второй очереди завода производительность вырастет до 30 тысяч тонн. Это полностью покроет потребности мебельного кластера, который базируется в Кузнецке и насчитывает порядка 50 малых и средних предприятий. Планируется, что около 30 процентов выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ и дальнего зарубежья. Уже есть заявки на поставки в Германию, Турцию, Финляндию.

- Создание подобных масштабных производств - это не только новые рабочие места и налогооблагаемая база. Привлечение крупных инвестиций влечет за собой синергетический эффект в смежных отраслях за счет взаимодействия с поставщиками и потребителями. Это немаловажно для экономики региона, - говорит губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

87,8 миллиарда рублей инвестиций привлечено в Пензенскую область в 2018 году

В другом моногороде региона - Сердобске - резидент недавно созданной территории опережающего социально-экономического развития запустил производство по выращиванию шампиньонов. После выхода на полную мощность компания планирует занять значительную долю российского рынка - до 10 процентов и отгружать 5 тысяч тонн товарных грибов в год. Первый урожай превзошел все ожидания. Срок годности составляет 10 суток, а это значит, что продукт натуральный. Общий объем инвестиций в строительство грибного производства достиг почти двух миллиардов рублей.

- Дорога и газ были подведены за счет областного бюджета. Компания получила поддержку и по линии Министерства сельского хозяйства, и по линии Минэкономразвития России. Производство, на мой взгляд, одно из самых современных в России, - отмечает первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Лузгин.

Региональные власти оказывают содействие в реализации крупных инвестиционных проектов. До конца года будет открыто еще несколько новых производств в Пензенской области с объемом инвестиций около двух миллиардов рублей каждое. Среди них есть и иностранные инвестиции.