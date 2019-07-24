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24.07.2019 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Богатая неделя

Пермские рынки завалены грибами и ягодами
Текст: Константин Бахарев (Пермь)
Российская газета - Неделя - Пермский край № 161(7919)
Хватило всего нескольких теплых дней, чтобы в полях и лесах Прикамья в изобилии появились грибы и ягоды. Пермяки кинулись запасаться дарами природы, которая в предыдущие годы ими совсем не баловала.
Наступили солнечные дни, и торговые ряды наполнились покупателями и продавцами. Фото: Александр Шестаков Наступили солнечные дни, и торговые ряды наполнились покупателями и продавцами. Фото: Александр Шестаков
Наступили солнечные дни, и торговые ряды наполнились покупателями и продавцами. Фото: Александр Шестаков

Активная продажа ягод и грибов началась во всех микрорайонах краевого центра. Еще неделю назад на прилавках было пусто, а сегодня торговые ряды наполнены покупателями и продавцами. Это связано с резким улучшением погоды в Прикамье. После месяца дождей наступили солнечные дни, и ягодно-грибной сезон все-таки начался.

На центральном рынке Перми, в тех рядах, что отведены под торговлю местными продуктами, настоящий аншлаг - черная, красная и белая смородина, желтая и багряная малина, банки с вишней.

Фото: istock
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- Покупаем чернику, недорого, - негромко зазывает бабушка. - Сто рублей стаканчик.

Рядом торгует уверенная загорелая дама. На прилавке перед ней пластиковые ведерки с ягодами.

- Малина лесная, малина садовая! - громко оповещает она потенциальных покупателей. - Земляника из леса, виктория с огорода, продам недорого. Смородину берем!

У нее же, единственной на всем рынке, пять ведерок с морошкой. Крупные желто-оранжевые ягоды притягивают взгляд.

- Почем морошка? - интересуется покупатель.

- Восемьсот рублей, - отвечает продавщица и, видя удивленное лицо пермяка, добавляет: - Так нет в этом году морошки. Дождями и заморозками весь цвет сбило, потому и дорогая.

Покупатель отходит в сторонку, бормоча, что дешевле самому съездить за ягодами на северные болота.

Не падает цена и на землянику - 600 рублей за литровое ведерко. Но это и понятно. Недавно шли дожди, Прикамье заливало так, что речки из берегов выходили. Земляники не было, а она уже отходит, поэтому надо успевать, иначе придется ждать появления ароматной ягоды уже только в следующем году.

Самой, наверное, вкусной уральской ягоды - лесной клубники - на рынке немного. Продают ее по 300 рублей за литр.

- Из Большой Сосновы привезли, - поясняет молоденькая продавщица. - Только-только пошла.

Ягодки еще полузеленые, пахнут они замечательно, но вот вид их покупателям не очень нравится. Юлия Мацкевич из Суксуна торгует викторией сорта "избранница" по 300 рублей за ведерко. У нее же крупная малина "шапка Мономаха".

- У нас двадцать гектаров земли в крестьянско-фермерском хозяйстве, - рассказывает девушка. - В прошлом году было всего два. Выращиваем без всяких добавок, в открытом грунте. Может, получится развить производство.

Жалуется на погоду - дескать, одолели нынче ураганы и дожди. А появилась ягода, так ее птицы атаковали. Приходится урожай укрывать.

- Забот много, но хорошо, что погода установилась, ягоды дружно пошли, - улыбается Юлия.

Рынок буквально завален грибами. Белые, боровики, красноголовики, рыжики, лисички. Их везут в Пермь отовсюду - из Добрянки, Оханска, Кишерти. Конечно, широко представлен и Коми-Пермяцкий округ, исконный и самый крупный поставщик грибов в краевой центр.

Фото: Денис Абрамов/ РИА Новости
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Вот прилавок, заставленный емкостями разного размера, все они с горкой наполнены лисичками.

- Откуда грибы? - любопытствует покупательница.

- Из Удмуртии, - отвечают ей.

- Ничего себе, - удивляется пермячка. - Со всех сторон везут.

Среди пластиковых банок с разноцветными ягодами притулились три ведерка с белыми груздями. Этот гриб редок, но знатоки берут его охотно, ведь лучше соленых груздей закуски в мире нет.

- Из Кунгура привезли, - флегматично отвечает продавщица. - Только вот пошли, ведро трехлитровое отдам за семьсот, нет, за шестьсот рублей.

От покупателей в грибных и ягодных рядах не протолкнуться. Надо успеть и купить, и попробовать всего.

Кстати

По данным метеорологов, эта неделя может стать самой теплой в июле. Температура будет подниматься до 26-28 градусов. На территории Пермского края возможны дожди и грозы. В четверг и пятницу теплая погода сохранится, температура останется на уровне 27 градусов. Однако синоптики предупреждают: возможно, хорошие дни на этом и закончатся. Уже в грядущие выходные, скорее всего, начнется похолодание, и температура опустится до 15-18 градусов.

Цены на дикоросы на рынках Перми, рублей/литр

ягоды

Земляника 600

Виктория 300

Малина 300

Белая смородина 150

Черная смородина 200

Черника 250

Вишня 100

грибы

Маслята 100

Лисички 100

Красноголовики 200

Белые 400

Рыжики 300

Обабки 100.

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