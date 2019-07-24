В Уфе кассира банка заподозрили в хищении 6,5 миллиона рублей

39-летняя сотрудница одного из банков в Уфе подозревается в хищении 6,5 миллиона рублей. Она задержана сотрудниками полиции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По официальной информации, недостачу в 6,5 миллиона рублей в банке обнаружили после ревизии и тут же обратились в полицию. В преступлении заподозрили кассира. Предварительно сообщается, что женщина выносила деньги из банка в течение месяца, а за день до ревизии унесла с собой миллион рублей.

Подозреваемую доставили в отдел полиции, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.