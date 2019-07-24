Дом № 185 по улице Карла Маркса был признан аварийным еще в 2010 году.

В 2017-м здание расселили, однако одна семья не захотела переезжать в дом, построенный для переселенцев, и потребовала денежную компенсацию, на которую по закону имела право.

Споры возникли по поводу размера компенсации. Мэрия Кирова согласна была выплатить 1,5 миллиона рублей, но пенсионеры настаивали, что их жилье стоит дороже. Администрация подала иск, чтобы Кавериных выселили по суду, и он в октябре прошлого года вынес такое решение, одновременно обязав мэрию выплатить пенсионерам 1,7 миллиона рублей.

Но чиновники решение суда до сих пор не исполнили. Казалось бы, их можно заставить выплатить компенсацию с помощью службы судебных приставов. Но казус в том, что пенсионерка - ответчик, а исполнительный лист может забрать лишь истец.

По закону, чтобы выселить жильцов аварийного дома, мэрия должна сначала выплатить компенсацию. Однако, как рассказала Елена Каверина, там говорят, что денег на компенсацию уже нет - они вернулись в бюджет области. И за исполнительным листом не идут уже несколько месяцев.

У пожилых людей нет другого жилья, они вынуждены оставаться в доме, который никто не обслуживает.

- Квартиры гниют от сырости, полы проваливаются, крыша течет, - говорят они. - Вандалы выбивают окна в пустых квартирах. Мы боимся поджога, ведь на соседних улицах уже выгорели все аварийные дома.

Централизованного отопления в здании нет, только печное. А одна квартира не может обогреть весь дом, поэтому зимой там перемерзли водопровод и канализация, проходящие через пустующие муниципальные квартиры.

Оперативно дать комментарий по данной ситуации в мэрии не смогли, сообщив лишь, что она сейчас изучается. В областном минстрое пояснили: дом расселялся в рамках областной адресной программы по заявке 2016 года, субсидия на ее реализацию предоставлена городу в полном объеме. По вопросу получения выкупной стоимости Кавериным надо обращаться в мэрию.

Тогда возникает вопрос: где деньги? Городские чиновники ссылаются на областных, те - на городских, а в результате пенсионеров пустили по замкнутому кругу.

Комментарий

Алена Чеснокова, эксперт кировского регионального отделения ОНФ:

- Рассчитывать на то, что чиновники возьмут исполнительный лист сами на себя, не приходится. С учетом того, что здесь существует реальная угроза жизни и здоровью людей, мы призываем городскую администрацию максимально ускорить исполнение решения суда. Соответствующие обращения направлены в мэрию и областную прокуратуру.