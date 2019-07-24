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Проект: В регионах

Дым Отечества

Ученые Центра космического мониторинга опорного Алтайского государственного университета следят за метеорологической обстановкой в Сибири и прогнозируют ее развитие на ближайшее будущее
Текст: Дмитрий Марьин (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 162(7920)
Алтайский край, как и весь юг Западной Сибири, окутал загадочный туман. В Барнауле солнце скрыто плотным слоем дымки. Даже высотные дома в пределах видимости утопают в серой мгле. Общественность недоумевает и беспокоится: что за аномалия? Смог? Дым от крупных очагов пожаров на территории Алтая?
Коллектив Центра космического мониторинга АлтГУ с летчиком-кос-монавтом СССР No 71 Анатолием Арцебарским. Фото: Пресс-служба АлтГУ Коллектив Центра космического мониторинга АлтГУ с летчиком-кос-монавтом СССР No 71 Анатолием Арцебарским. Фото: Пресс-служба АлтГУ
Коллектив Центра космического мониторинга АлтГУ с летчиком-кос-монавтом СССР No 71 Анатолием Арцебарским. Фото: Пресс-служба АлтГУ

Но специалисты Центра космического мониторинга Алтайского государственного университета успокоили: причина в другом. Это хорошо видно из космоса. Путем детальной обработки спутниковой информации с использованием радио-физических методов распознавания объектов в атмосфере и на поверхности Земли ученые получили результаты исследований замутненности атмосферы над югом Западной Сибири. В частности, с помощью обработки 22-канального радиометра VIIRS, размещенного на спутнике Suomi-NPP.

В тропосфере над Алтаем начиная с 13 июля наблюдается шлейф дыма от лесных пожаров, очаги которых находятся в Красноярском крае, Иркутской области и Якутии. Виной всему - перенос воздушных масс в юго-западном направлении. Микро-частицы находятся на высоте от двух до пяти километров, по-этому характерного запаха гари нет. Однако дымовая завеса выступает экраном на пути солнечного света и отрицательно влияет на формирование облаков. В итоге осадков нет там, где они должны быть, что сейчас наблюдается, например, на юго-западе Алтайского края. Зато на границах дымной зоны обычные дожди превращаются в тропические ливни.

- К нам дым поступает как с территорий Красноярского края и Иркутской области, и это мы установили путем измерения термальных аномалий, так и из Новосибирской области. Я могу сейчас уже сказать, что в зоне, где мы видим небольшое задымление, содержание аэрозолей очень большое. Замутненность примерно в двадцать раз больше, чем в обычных условиях, - сообщил руководитель Центра космического мониторинга АлтГУ, доктор физико-математических наук, профессор Анатолий Лагутин.

Анализ спутниковых данных говорит, что ждать быстрого снижения концентрации аэрозолей в воздухе не стоит, уверен ученый.

Антенны Центра космического мониторинга АлтГУ. Фото: Пресс-служба АлтГУ

Центр космического мониторинга - это совместный проект ученых Алтайского госуниверситета и Главного управления ГО и ЧС по Алтайскому краю МЧС при поддержке губернатора и правительства региона. 17 января 2002 года был осуществлен первый прием спутниковой информации. Эта дата и стала отправной точкой в его работе.

Сегодня Центр космического мониторинга АлтГУ оснащен тремя наземными спутниковыми станциями, которые обеспечивают прием данных семи приборов с четырех космических платформ: TERRA, Aqua,Suomi-NPP и NOAA 20 в режиме реального времени. На основе спутниковых данных составляется аналитическая модель для компьютерного анализа. Сейчас в базе данных центра хранятся космические снимки территории края за последние семнадцать лет - это петабайты информации. База данных позволяет не только отслеживать историю, но и составлять прогнозы развития тех или иных ситуаций.

Наверное, у многих еще свежи в памяти трагические события сентября 2010 года, когда из-за пожара, перекинувшегося с территории Казахстана, в селах Михайловского района Алтайского края Неводное, Николаевка и Бастан сгорело свыше 450 домов, более тысячи человек осталось без крова. Николаевку пришлось отстраивать заново. Между тем в Центре космического мониторинга АлтГУ движение пожара заметили еще на территории Казахстана и вовремя спрогнозировали его переход на российскую сторону. Если бы были оперативно скоординированы действия между властями Казахстана, МЧС и местным лесничеством, незамедлительно приняты все необходимые меры по тушению пожара, то последствия могли бы быть менее страшными. Сегодня те, кто должны это делать, к информации университетского центра относятся очень ответственно, будь то отслеживание паводковой ситуации или, как этим летом, лесных пожаров и атмосферных аномалий.

- Мы принимаем значительный объем оперативной спутниковой информации. Получаем данные в СВЧ-, видимом и инфракрасном диапазонах, а созданные уникальные вычислительные комплексы их обработки позволяют в оперативном режиме более двадцати раз в сутки измерять характеристики атмосферы и подстилающей поверхности территории Алтайского края и соседних регионов, осуществлять поиск возможных источников ЧС, а также проводить космический мониторинг зон ЧС в случае их возникновения. На нашей базе создан научно-образовательный комплекс по зондированию Земли из космоса. Одним словом, все эти направления нацелены на решение фундаментальных и прикладных задач для обеспечения устойчивого социально-экономического развития Алтайского края, - поясняет руководитель центра Анатолий Лагутин.

При этом получить данные со спутников - это лишь первый шаг. Сами сигналы можно сравнить с картинкой, которую вы видите на экране неисправного телевизора. Дальше эти сигналы с помощью специально разработанных учеными кафедры радиофизики и теоретической физики АлтГУ алгоритмов и моделей, интегрирующих множество разных параметров, пре-образуются в графические изображения, в зависимости от требуемых задач. А для этого нужны специалисты.

Сегодня центр полностью обеспечен кадрами, которые готовятся на физико-техническом факультете АлтГУ - направлении подготовки "Радиофизика". Но центр готов учить и профильных специалистов МЧС и метеорологических служб посредством программ переподготовки и дополнительного образования. Цифровой экономике такие специалисты жизненно необходимы. Точность данных и предсказуемость завтрашнего дня - ее основа.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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