Что мешает развитию альтернативной энергетики в Сибири

За последние несколько лет возобновляемая энергетика в России сделала шаг вперед. В Чувашии и Московской области начали выпускать модули солнечных батарей, в Нижегородской и Ульяновской областях - комплектующие для ветрогенераторов. Солнечные электростанции работают в Крыму, республиках Алтай и Хакасия, Оренбургской, Самарской, Астраханской, Белгородской и других областях, крупные ветропарки - в Адыгее, Ульяновской области, Крыму. Но суммарная мощность вырабатываемой ГЭС, СЭС и другими возобновляемыми источниками энергии пока не превышает 0,2 процента от общего объема потребления в стране.

В борьбе с дефицитом

Самым продвинутым регионом в этом отношении оказалась Республика Алтай. Здесь на долю возобновляемых источников приходится до половины всей потребляемой энергии. До недавнего времени в республике практически не было собственной генерации - электро-энергию получали по перетокам из соседних регионов. Поэтому альтернативную энергетику на Горном Алтае пытались развивать еще с советских времен, чтобы решить проблему энергодефицита. Вспомнить хотя бы грандиозный проект Катуньской ГЭС, который так и не реализовали из-за опасности экологических последствий затопления больших территорий. Но малые гидростанции там строили, чтобы обеспечить электроэнергией отдаленные территории.

Сегодня в регионе работают Джазаторская малая ГЭС, микро-ГЭС в Усть-Коксинском районе, автономные дизель-солнечные станции в селах Яйлю и Суранаш Турочакского района, а также небольшие ветро-дизель-солнечные генераторы в отдаленных селах. Но существенно нарастить возобновляемые мощности удалось только в последние годы: в 2013-м республиканские власти нашли крупного инвестора, который начал строить в регионе солнечные станции.

К середине 2019 года в Республике Алтай возвели семь солнечных электростанций совокупной мощностью 55 мегаватт и суммарным объемом инвестиций более 6,5 миллиарда рублей. С учетом того что общий объем потребления в периоды пиковых нагрузок в регионе составляет около 110 мегаватт, СЭС могут давать до половины всей потребляемой энергии.

Сейчас инвестор строит еще три солнечных станции - в Онгудайском, Чемальском и Усть-Коксинском районах. По словам врио главы региона Олега Хорохордина, ввод их в эксплуатацию даст еще 65 мегаватт, что практически закроет потребности республики в электроэнергии. Кроме того, на уже действующей Кош-Агачской СЭС планируют установить промышленный накопитель электроэнергии. Это позволит создать надежный источник энергоснабжения, не требующий резервирующих мощностей на сжигаемом топливе. В случае успешной реализации проекта Республика Алтай станет первым в России регионом, где будет работать сетевая солнечная электростанция с накопителями электроэнергии.

"А к 2020-2021 годам инвесторы обещают довести мощность солнечной генерации до 150 мегаватт. Тогда мы уже не будем закупать электроэнергию у соседей, а сами сможем продавать излишки. Это позволит получать дополнительные средства и заняться снижением энерготарифов в регионе", - строят планы в республиканском правительстве.

Однако, по мнению специалистов, даже при таких объемах солнечной энергии Республика Алтай не сможет полностью решить проблему энергодефицитности всех своих территорий. Ведь в регионе не хватает не только собственных энергомощностей, но и электросетей. СЭС обеспечивают энергией только те населенные пункты, где есть сети. В отдаленных селах, куда не доходят ЛЭП, нужно либо развивать традиционные сети электропередачи, либо другие виды альтернативной энергетики - строить мини- и микро-ГЭС, ставить автономные дизель-солнечные или ветро-дизель-солнечные генераторы.

Ждут инвестора

Одним из условий для развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) эксперты называют наличие энергодефицита. Поэтому у соседнего Алтайского края также есть хорошие перспективы для освоения альтернативной энергетики.

- Потребление электроэнергии в крае действительно больше, чем выработка, - подтвердил министр промышленности и энергетики региона Александр Климин. - В 2018-м и первом квартале 2019 года выработка составила примерно семьдесят процентов от необходимого объема, а остальное мы добираем из энергосистем соседних регионов.

В Алтайском крае достаточно солнца, ветра и воды, чтобы строить станции на этих источниках, а также ставить ветряки и солнечные батареи в домах. Суммарный потенциал установленной мощности объектов генерации на основе ВИЭ в регионе оценивается в более чем 800 мегаватт, расчетная годовая выработка - более трех миллиардов киловатт-часов, что составляет около трети потребляемой электроэнергии. Но пока крупных проектов в этой сфере нет.

По словам Александра Климина, в планах до 2024 года - построить солнечную электростанцию мощностью 25 мегаватт недалеко от города Славгорода. Сейчас идут переговоры с потенциальным инвестором - московской компанией.

По оценке региональных властей, в степных районах края, где среднегодовая скорость ветра превышает 4,5 метра в секунду, есть прекрасная возможность строить ветропарки, а на горных речках Ануй, Чарыш и Песчаная можно возводить малые гидроэлектростанции. Однако инвесторы пока не торопятся осваивать энергетические возможности алтайской природы. Почему?

По мнению заведующего лабораторией "Региональные проблемы малой энергетики" Алтайского государственного технического университета Виктора Федянина, в отличие от Республики Алтай, где ощущается недостаток электросетей, в Алтайском крае именно хорошо развитая сеть ЛЭП тормозит освоение альтернативных источников энергии.

Более сорока процентов населения региона живет в сельской местности, и очень много небольших поселений, где жителей порой можно пересчитать по пальцам. Благодаря стопроцентной электрификации во всех деревнях проложены линии электропередачи. Содержать эти сети с учетом небольшого количества потребителей очень затратно - потери в сетях порой больше, чем годовое потребление. Но и оставить людей без света тоже нельзя. Поэтому ученые предлагают переводить такие села на альтернативные источники - солнечные батареи. Вот только приобрести их селянам не под силу. Тут нужны господдержка и специальная программа. Но сегодня государство оказывает поддержку только крупным инвесторам, реализующим масштабные проекты в этой сфере.

Поддержали тарифом

Как отмечают эксперты Международного центра устойчивого энергетического развития, стимулом для развития возобновляемой энергетики в российских регионах и прихода в эту сферу частных инвесторов стали меры господдержки. В 2013 году постановлением правительства РФ N449 был введен механизм стимулирования использования возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности. Между государством и инвестором заключается так называемый договор о поставке мощностей (ДПМ), который гарантирует возврат инвестиций в размере, позволяющем инвестору окупить вложения максимум за пятнадцать лет.

На деле же вложения окупаются намного быстрее. По оценке специалистов лаборатории "Региональные проблемы малой энергетики" Алтайского государственного технического университета, проекты строительства солнечных электростанций могут окупиться в течение пяти-шести лет. Такой вывод сотрудники лаборатории сделали на основе технико-экономических показателей работы Кош-Агачской СЭС, которая дает более двадцати процентов прибыли в год за счет самых высоких в Сибири тарифов.

По мнению ряда экспертов, именно нынешняя тарифная политика тормозит развитие альтернативной энергетики. В частности, так называемый "котловой" принцип, когда себестоимость всей получаемой электроэнергии собирают в один "котел", а потом для населения устанавливают искусственно заниженный тариф, а остальные расходы распределяют между другими потребителями - предприятиями и организациями.

Но, по мнению завлабораторией АлтГУ профессора Виктора Федянина, включение в общий "котел" альтернативных источников фактически обесценивает саму идею возобновляемой энергетики. Зачем ставить солнечные батареи и ветряки, если тариф будет такой же высокий?

Между темСуществующий сегодня механизм государственной поддержки ВИЭ будет действовать до 2024 года, и еще есть время, чтобы определить, как стимулировать развитие альтернативной энергетики в дальнейшем. В Международном центре устойчивого энергетического развития полагают: основную ставку надо сделать на создание экономических условий для повышения эффективности объектов ВИЭ российского производства, чтобы они были конкурентоспособны внутри страны и могли выходить на зарубежные рынки. Также необходимо ввести механизмы стимулирования добровольного спроса на "зеленую" электроэнергию среди населения. За основу можно взять опыт европейских стран, где принимали специальные программы, предусматривающие, например, беспроцентное кредитование физических лиц на покупку солнечных батарей.