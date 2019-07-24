Дороги от наукограда Кольцово станут шире и удобнее

Участки автодорог, проходящие через районный поселок Кольцово, будут модернизированы по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД). Как отметил губернатор области Андрей Травников, комментируя реализацию нацпроекта, это позволит жителям наукограда быстрее добираться до Академгородка, Барышево и Новосибирска.

- В нынешнем году в наукограде будет обновлено дорожное полотно сразу нескольких автодорог, расширены участки для выездов на трассы, установлены новые автобусные остановки и светофоры, - сказал глава региона.

Губернатор отметил, что это один из примеров динамичной реализации нацпроекта БКАД. По данным заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Сергея Ставицкого, в Кольцово в рамках нацпроекта ведется капитальный ремонт автодорог №№ 3, 4 и 6. На первых двух объектах будут расширены участки дорог перед светофорами (добавлены дополнительные полосы). Делается это для того, чтобы беспрепятственно выезжать на популярные среди местных жителей направления - в сторону села Барышево и на трассу "Кольцово -Академгородок", а также в Новосибирск.

Всего в Кольцово капитально отремонтируют участки общей площадью 2,5 километра. Здесь будет уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона, устойчивого к различным видам деформаций. На проспекте академика Сандахчиева предусмотрено устройство водопропускных лотков - вода будет отведена непосредственно в главный ливневый коллектор наукограда. Также в рамках проекта ведутся работы по устройству восьми автобусных остановок.

Ремонтные работы должны быть завершены 1 сентября 2019 года. Общее финансирование работ по нацпроекту в наукограде составляет 32,8 миллиона рублей.

- Главная цель, поставленная губернатором перед министерством, - это постоянные инспекционные выезды и проверки качества выполняемых работ в рамках нацпроекта, - отметил замминистра. - На данном объекте есть небольшие замечания по проектной документации, все они будут устранены.

Новосибирская область демонстрирует высокие темпы работ по национальному проекту БКАД. Всего в текущем году в регионе по нацпроекту предстоит отремонтировать порядка 160 километров автодорог. Работы ведутся на всех 117 объектах, на которых запланирован ремонт в 2019-м.

Справка "РГ"

На реализацию нацпроекта БКАД Новосибирской области до 2024 года будет выделено более 39 миллиардов рублей, из них из федерального бюджета - 8,2 миллиарда, областного - 29,1 миллиарда рублей. В этом году предстоит освоить порядка 5,5 миллиарда рублей. За шесть лет планируется отремонтировать, в том числе капитально, реконструировать и построить порядка 1,2 тысячи километров региональных трасс и 187,5 километра местных дорог.