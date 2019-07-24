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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе "экологического Чернобыля"

Текст: Алексей Бондарев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила о необходимости скорейшего решения вопроса рекультивации промышленной площадки обанкроченного "Усольехимпрома" в Иркутской области. Как заявила глава ведомства в интервью "Известиям", в противном случае страна может получить "экологический Чернобыль".

"Нерадивые собственники выкачали из него последние ресурсы и бросили. Огромное количество ртутьсодержащих остатков, зараженное ртутью производство, которое нуждается в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там - никто не знает. Рядом течет Ангара, и понятно, если такую скважину прорвет, река будет загрязнена. Фактически, это территория экологической катастрофы", - заявила чиновница.

Власти: На рекультивацию калининградских свалок нужен миллиард

"Усольехимпром" уже давно не работает, а с 2017 года признан банкротом. Собственники не выполнили обязательства по ликвидации отходов. Общая площадь, которая требует очистки, составляет 610 гектаров, на которых порядка 200 различных объектов и строений. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.

В собственности Иркутской области находятся лишь 1,24 гектаров, остальные же принадлежат Росимуществу, а объекты на них - частная собственность. Эта неразбериха не дает составить полную картину катастрофы.

Частично рекультивация уже идет. В феврале с предприятия вывезли около тысячи баллонов с ртутью, в мае завершены работы по демеркуризации складского помещения. Сейчас на промплощадке введен повышенный режим охраны, чтобы не допустить на нее сборщиков цветного лома.

"Распространение опасных веществ остановлено. Ключевая задача касается цеха ртутного электролиза. Это прохождение экспертизы, получение положительного заключения, включение мероприятия по ликвидации цеха ртутного производства в нацпроект "Экология",- прокомментировал ситуацию председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов.

Власть Работа власти Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
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