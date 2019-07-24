Как в Новосибирской области "улучшили" жилищные условия ученых

Двести семей из поселка Краснообск под Новосибирском оказались в правовом тупике. Почти пятнадцать лет назад они вполне законно получили землю, многие продали квартиры и построили на этих участках добротные дома - так тогдашнее руководство Сибирского отделения Россельхозакадемии позаботилось о сотрудниках. Однако забота обернулась бесконечными судами, которые за все эти годы ни разу не привели к практическому результату.

Нина Едренкина - замдиректора Сибирского научно-исследовательского института экономики сельского хозяйства Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Российской академии наук (СФНЦА РАН). На работе кандидат экономических наук ищет решение, как поднять уровень жизни сельского населения. А в свободное время судится за свой участок - бьется за уровень жизни собственной семьи, и не только: если Нине Едренкиной удастся отстоять свое право на землю, за ней в суд пойдут и остальные участники СНТ "Дружба".

Это садоводство было организовано еще в 2005-м как ведомственное: Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук выделило землю собственным сотрудникам. Акты, комиссии - все как положено. Площадь участка - почти сорок гектаров. Как рассказал корреспонденту "РГ" член правления "Дружбы" Александр Папич, на участке была свалка, которую новоиспеченные землевладельцы расчистили своими силами. "Стройте", - сказал им академик Александр Донченко, в 2005-м возглавивший СО РАСХН. И воодушевлению дачников не было предела. Тогда, вспоминает Александр Папич, никто и подумать не мог, что с землей что-то не так.

Это стало ясно только спустя два года, в 2007-м, когда прокурор Новосибирского района обратился в суд и потребовал отменить решения о передаче земли СНТ "Дружба". Правда, доказать незаконность этой передачи прокурору не удалось - суд вернул ему исковое заявление, отказавшись его рассматривать из-за недостатков оформления, которые не были устранены.

Эстафету у прокурора перехватило Территориальное управление Росимущества - оно также попыталось истребовать землю у СНТ "Дружба" через суд, но потерпело неудачу. В январе 2010 года арбитражный суд Западно-Сибирского округа окончательно отказал управлению. После этого аналогичный иск был подан в суд общей юрисдикции, но ТУ Росимущества отказали и здесь. Решение вступило в законную силу - таким образом, истребовать землю у садоводов уже нельзя, пройдены все сроки и судебные инстанции.

Камень преткновения в том, что земля, на которой устроились дачники, федеральная. Кто и как может ею распоряжаться, не нарушая закон, понятно не всем юристам, не то что садоводам. Что делать? Признавать собственниками дачников - считают в СНТ "Дружба". Как-то, в конце концов, решать вопрос. Ведь, между прочим, СФНЦА РАН (это преемник СО РАСХН) платит за этот участок налог, и немалый - примерно полмиллиона рублей в год. "Мы готовы платить налоги сами, - чуть не плачут "дружбисты". - Нельзя в собственность - пусть нам хоть в аренду землю эту отдадут, ведь сколько можно над нами издеваться?"

Многим семьям из "Дружбы" действительно негде больше жить. Здесь рождаются дети: одна семья поселилась здесь со старшей дочкой, а сейчас у них уже трое ребятишек. А у кого-то появились внуки. Кажется, государству пора бы пойти этим людям навстречу - ведь они решили собственную жилищную проблему, разве это не одна из глобальных целей, которую ставят перед собой власти? Разве на обеспечение жильем граждан не направлено сразу несколько национальных проектов, которые подкреплены бюджетными миллиардами? А здесь и денег-то не нужно. Но вместо этого СНТ продолжает собирать все шишки.

Например, ТУ Росимущества, не сумев истребовать у дачников землю, обратилось в суд с новым иском. И потребовало взыскать с дачников более 24 миллионов рублей за три года - как полученное ими неосновательное обогащение. Как родилась эта сумма, из чего она сложилась, неизвестно - в иске сказано туманно, "исходя из рыночной цены". Не успел суд отказать чиновникам в этом абсурдном требовании, новая напасть - муниципалитет обращается с иском к ТУ Росимущества и требует передать землю СНТ району. А там уж, мол, найдем, как ею распорядиться.

- Нам дали понять, что в этом случае дачников здесь не будет, - говорит Александр Папич. - Охотников на эти участки много.

Суд, конечно, и в этом истцам отказал. Потому как ТУ Росимущества этой землей не распоряжается, это в полномочиях ФАНО. А ФАНО до сих пор с позицией не определилось, и это дачникам, по большому счету, не сулит ничего хорошего. Потому как охотников до этой земли действительно хватает, а от "Дружбы" никому нет никакого навара. Более того, нынешнее руководство бывшего Сибирского отделения Россельхозакадемии о своих сотрудниках заботиться не желает - представители СФНЦА РАН заявили в суде, что против передачи земли дачникам, которые вдруг стали им чужими людьми. Юрист этой организации, к примеру, "не узнал" даже Нину Едренкину - а ведь она зам- директора института. Что уж говорить о пенсионерах.

"На газету одна надежда", - говорят измученные судебными процессами "дружбисты". Они с замиранием сердца следили за делом своей "подруги по несчастью" Любови Сорокиной, которая пыталась признать за собой право собственности на построенный дом. И суд первой инстанции ее требование удовлетворил. Но праздник на улицах "Дружбы" длился недолго: Новосибирский областной суд "сломал" решение нижестоящей инстанции, придя к противоположным выводам. А именно: самовольные постройки жильцы возводили на свой страх и риск, и нечего с ними церемониться.

Сейчас все надежды "Дружбы" связаны с Ниной Едренкиной. А вдруг ей удастся повернуть весь этот застарелый процесс в русло здравого смысла? Дачники же ни в чем не виноваты. Они не хитрили, не обманывали. Это не спекулянты и не бандиты, захватившие запрещенные к использованию земли. Это интеллигенция. Они трудятся не покладая рук, облагораживая бывшую свалку, и не хотят отрываться от этого занятия и выходить на митинги - не в их привычках. Но иной раз им кажется, что без этого уже не обойтись.