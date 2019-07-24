Новости

В Крыму прошел Фестиваль студенческого баскетбола 16:51
СК в Краснодаре проверит видео с насилием над детьми в детсаде 16:48
Пушков ответил на обвинения США во вмешательстве России в выборы 16:45
Названа дата первого официального визита президента Узбекистана в Минск 16:42
Ученые назвали причину быстрого развития рака кожи на первой стадии 16:32
Милак побил мировой рекорд Фелпса на 200-метровке баттерфляем на ЧМ 16:30
Минприроды разъяснило ситуацию с вырубкой леса на Байкале 16:30
Министр сельского хозяйства Крыма съел сырую креветку 16:30
На Кубани ради опытов усыпили 150 экзотических обезьян 16:30
Спикер Госдумы вручил грамоту главе Росреестра 16:28
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера 16:24
Уэсли Снайпс отреагировал на перезапуск "Блэйда" 16:18
В Петербурге открыли памятник жертвам репрессий 16:14
Китай начинает экспорт подержанных автомобилей в Россию. Чем это грозит 16:12
Три регбиста дисквалифицированы на полгода за драку 16:10
Московские судьи рассмотрели почти 900 тысяч дел за первые 6 месяцев 2019 года 16:08
Дублер Вина Дизеля пострадал и впал в кому во время съемок "Форсажа 9" 16:00
МИД представит в ООН концепцию безопасности в Персидском заливе 15:57
На Дону поймали браконьеров за улов на 1,5 миллиона рублей 15:53
Госдума разрешила не отчитываться о движении средств по зарубежным вкладам 15:51
Россия поможет Сербии развивать атомную энергетику 15:50
Названы самые популярные города у туристов на День ВМФ 15:49
Госдума приняла закон о работе фитнес-центров 15:41
В Краснодаре щенок взял под опеку детенышей леопарда и тигра 15:38
Мэр Салехарда помог предотвратить похищение девушки 15:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
Зачем нужно знать о присвоении статуса предпенсионера
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
Где и как Хрущев впервые произнес одну из главных фраз эпохи
24.07.2019 16:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Минприроды разъяснило ситуацию с вырубкой леса на Байкале

Текст: Елена Березина

Правительство готовит поправки к закону "Об охране озера Байкал", которые разрешат РЖД массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщило издание РБК.

Как пояснили "РГ" в Минприроды, законопроект был разработал "во исполнение поручения президента страны 2015 года в целях реализации инвестиционного проекта "Модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей"". В кабмин он был внесен еще в феврале 2019 года.

Генпрокуроры РФ и Монголии договорились беречь Байкал

Еще в декабре 2018 года уставной капитал РЖД был увеличен почти на 55 миллиардов рублей, которые должны пойти на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, 20 миллиардов запланировано потратить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

Первый ее этап реализуется с 2013 года по 2019 год, его стоимость превышает 562 миллиарда рублей. Панируется создание дополнительной провозной способности до 124,9 миллиона тонн в год к 2020 году (плюс 66,8 миллиона тонн к уровню 2012 года).

Второй этап модернизации оценивается в 493,2 миллиарда рублей, в его рамках к 2025 году планируется создать дополнительно 114,7 миллиона тонн провозных способностей в год.

Фото: РИА Новости
Минприроды: Поток туристов на Байкал нужно сделать управляемым

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что "развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы".

Где конкретно потребуется провести вырубки, пока неизвестно. "Конкретные объемы и виды работ проекта определятся после прохождения всех необходимых государственных экспертиз, - сообщили в Минприроды. - Норма о размещении инфраструктурных объектов не распространяется на особо охраняемые природные территории, то есть ООПТ остаются неприкосновенны".

Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ноябре заработает суперсервис по оформлению ДТП за 15 минут
Посольство РФ опровергло сообщения об "извинениях" за инцидент с самолетом
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
МИД поделился ожиданиями от назначения Джонсона на пост премьера
СК возбудил дело в отношении сотрудника МЧС после пожара в лагере "Холдоми"