Минприроды разъяснило ситуацию с вырубкой леса на Байкале

Правительство готовит поправки к закону "Об охране озера Байкал", которые разрешат РЖД массовые вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Об этом сообщило издание РБК.

Как пояснили "РГ" в Минприроды, законопроект был разработал "во исполнение поручения президента страны 2015 года в целях реализации инвестиционного проекта "Модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей"". В кабмин он был внесен еще в феврале 2019 года.

Еще в декабре 2018 года уставной капитал РЖД был увеличен почти на 55 миллиардов рублей, которые должны пойти на реализацию крупных инфраструктурных проектов. В частности, 20 миллиардов запланировано потратить на модернизацию железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба.

Первый ее этап реализуется с 2013 года по 2019 год, его стоимость превышает 562 миллиарда рублей. Панируется создание дополнительной провозной способности до 124,9 миллиона тонн в год к 2020 году (плюс 66,8 миллиона тонн к уровню 2012 года).

Второй этап модернизации оценивается в 493,2 миллиарда рублей, в его рамках к 2025 году планируется создать дополнительно 114,7 миллиона тонн провозных способностей в год.

Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что "развитие восточного полигона железных дорог, расшивка узких мест на БАМе и Транссибе обозначены как приоритетные цели развития транспортной инфраструктуры России на ближайшие годы".

Где конкретно потребуется провести вырубки, пока неизвестно. "Конкретные объемы и виды работ проекта определятся после прохождения всех необходимых государственных экспертиз, - сообщили в Минприроды. - Норма о размещении инфраструктурных объектов не распространяется на особо охраняемые природные территории, то есть ООПТ остаются неприкосновенны".