Пять дубликатов трудовых книжек и тысячи страниц документов, в том числе судебных решений, - незаконное увольнение Виктора Печорина стало кошмаром не только для его бывшего работодателя, но и для представителей правоохранительных органов. Например, для судебных приставов, которые теперь сами выступают в судах в качестве ответчиков по административным искам новосибирца.

Виктор Печорин очень обижается, когда его упрекают в сутяжничестве, - ведь он борется за справедливость, за свои права, и это правда. Разве вина Печорина в том, что его борьба растянулась на шесть лет, а количество поданных им в суд заявлений продолжает расти?

В 2013 году Виктора Печорина приняли на должность заместителя директора в компанию "Строй-Сервис" - для запуска снегоплавильной установки. Зарплату за четыре с половиной месяца не выплатили ни разу, и Печорин обратился с жалобой в трудовую инспекцию. После этого его уволили за прогул.

Трудовой спор продолжился в суде, увольнение было признано незаконным, и со "Строй-Сервиса" взыскали и компенсацию морального вреда, и оплату вынужденного прогула в несколько месяцев (с 24 ноября 2014 года). Кроме того, суд обязал работодателя выдать Виктору Печорину трудовую книжку с записями о приеме на работу и увольнениях. И тут началось.

- Записи в моей трудовой книжке велись с 1979 года, - рассказал корреспонденту"РГ" Виктор Печорин. - Тридцать пять лет стажа. Но вернуть ее мне в компании не захотели. Подозреваю, что она была уничтожена.

"Верните книжку!" - с тех пор Печорин живет под этим лозунгом. И суд его поддерживает - в деле разбирались обе судебные инстанции. К ужасу работодателя, он обязан не только внести в новый бланк свои записи о приеме на работу и увольнении Виктора Печорина, но и собрать сведения за все 35 лет. Каким образом - не проблема бывшего работника. "Не надо было книжку терять", - уверен Виктор Печорин и последовательно "бракует" предоставленные ему дубликаты. Таковых у него на руках уже пять штук. Суд вынес решение о том, чтобы были восстановлены данные о номерах приказов, вынесенных десятки лет назад на разных предприятиях. Виктор Печорин утверждает, что из-за утраты по вине работодателя трудовой книжки не смог устроиться на работу, а также подтвердить часть стажа в Пенсионном фонде для начисления пенсии.

Кроме того, Печорин ссылается на постановление правительства России N 225, в котором сказано, что работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку в день увольнения. А если по вине работодателя произошла задержка, то днем увольнения считается день выдачи трудовой книжки, и заработок за все это время уволенному нужно возмещать. По мнению Печорина, который не получил должным образом заполненную книжку до сих пор, компания задолжала ему четырнадцать миллионов рублей. Но, увы, в решениях судов об этом ничего не сказано, и датой увольнения Виктора Печорина по-прежнему считается ноябрь 2014-го: решение суда, определившее эту дату, вступило в законную силу, и что-то изменить здесь вряд ли возможно. Так что добиваться выдачи идеального дубликата трудовой книжки Виктор Печорин продолжит, как говорится, не корысти ради.

При этом уволенный шесть лет назад инженер еще и "тренирует" судебных приставов - ведь именно они несут ответственность за исполнение решений судов. Исполнители не могут взять в толк, как сотрудники "Строй-Сервиса" должны заполнять дубликат. И набили на этом уже не одну шишку. Суд признает их действия незаконными, а прокуратура вносит представления, требуя устранить нарушения. В начале июля этого года исполнительное производство было передано из районного отдела в областное управление ФССП.

Между тем

Чтобы как-то выбраться из "петли" (ведь не может это длиться десятилетиями), прокуратура Заельцовского района взяла на себя роль медиатора. Как сообщила корреспонденту "РГ" старший помощник прокурора Ольга Педрико, по поручению прокурора района в ведомстве собрали стороны конфликта, в том числе приставов, и усадили за стол переговоров. Однако прийти к соглашению им не удалось: бывший работодатель не прикладывает никаких усилий для разрешения спора, а судебные приставы не вполне понимают, что им в этой ситуации можно предпринять - не заполнять же злосчастную книжку самим? Прокуратура взяла ситуацию (кажется, тупиковую) на контроль, а Виктор Печорин продолжает подавать иски в суды. Отметим, всей этой бумажной лавины можно было бы избежать, если бы работодатели чаще действовали по закону, а не надеялись на то, что работники махнут рукой на их нарушения.