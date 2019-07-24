Сотни гектаров земли вблизи города Усолье-Сибирское могут быть заражены тяжелыми металлами, которые оставил после себя обанкроченный "Усольехимпром".

Ситуацию с ним можно назвать типичной для многих регионов России. Промышленный гигант советских времен в пореформенный период медленно загибался, меняя собственников. Предприятие, построенное еще в 1930-е, протянуло до 2012 года, хотя официально банкротом его признали только в 2017-м. Промышленные площади были, по сути, брошены. Теперь это идеальное место для экранизации "Пикника на обочине" Стругацких: 24 квадратных километра территории с корпусами бывших цехов, складами и подземельями, исследование которых угрожает здоровью и жизни.

Впрочем, желающие рискнуть находились. По свидетельству муниципальных властей, за последние шесть лет местные "сталкеры", пользуясь тем, что охрана площадки поставлена из рук вон плохо, подобрали весь лежавший на поверхности металл. Тревогу забили лишь в конце прошлого года, когда стало понятно, что искатели пробрались уже не только в подземные коммуникации, но и на особо опасные закрытые объекты. А там стоят цистерны с ядохимикатами и баллоны с остатками ртути. Пришлось даже вводить в городе режим ЧС.

И вот Росприроднадзор предупредил об угрозе глобальной экологической катастрофы, соизмеримой с аварией на Чернобыльской АЭС.

- Выкачали из предприятия последние ресурсы и бросили. Огромное количество ртутьсодержащих остатков и зараженное ртутью производство нуждаются в демеркуризации. В корпусах завода хранятся емкости с химически опасными веществами, часть из них находится под давлением. Что там происходит, никто не знает. Рядом течет Ангара. Это территория экологической катастрофы, - подчеркнула глава ведомства Светлана Радионова.

Росприроднадзор предупредил об угрозе глобальной экологической катастрофы, соизмеримой с аварией на Чернобыльской АЭС

- Рекультивация таких объектов - самое сложное, что можно представить. Даже с радионуклидами работать проще. Ртуть очень сложно отделить от грунтов. Технологии есть, но они очень затратны. Нет экспресс-методов по выявлению соединений ртути, их трудно определять, - пояснил "РГ" Сергей Бехтев, руководитель красноярского предприятия "Квант", специализирующегося на обращении с радиоактивными материалами.

На то, что собственники не выполнили обязательства по ликвидации отходов и теперь это предстоит делать за счет бюджетных средств, указывают и власти Иркутской области.

Между тем в региональной собственности лишь один из 610 гектаров, которые необходимо очистить. Остальная земля принадлежит федеральному центру. При этом около 200 строений на ней - в частных руках. Из-за имущественной неразберихи просто невозможно понять, где и что именно хранится.

Хотя частично рекультивация все-таки началась. В минувшем феврале с предприятия вывезли почти тысячу баллонов с ртутью. В мае демеркуризировали одно из складских помещений. Введен повышенный режим охраны.

- Удалось исключить доступ людей, прекратить хищение зараженного металла и кирпича. Распространение опасных веществ остановлено, - резюмирует председатель регионального правительства Руслан Болотов. - Ключевая задача теперь касается цеха ртутного электролиза. Мероприятия по его ликвидации требуется включить в нацпроект "Экология".

"Сталкерам" дорогу к опасным объектам перекрыли, осталось ликвидировать сами объекты. Фото: Светлана Латынина/ТАСС

Кстати

По данным Росприроднадзора, проектно-сметная документация на вывоз отходов "Усольехимпрома" разрабатывалась еще в 2014 году. Однако экспертизу она не прошла, поскольку могильник предусматривался здесь же, на территории предприятия. ПСД подготовили повторно. Предполагается, что в ближайшее время она будет утверждена. Согласно новому проекту отходы вывезут на три разных полигона: один находится в Краснодарском крае, два - в Прибайкалье.

Официально

Росприроднадзор обратился в правительство с просьбой создать госпрограмму по рекультивации территории завода "Усольехимпром" в Иркутской области, но ответа на письмо пока нет, рассказа-ли "РГ" в ведомстве. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова уверена, что оставлять этот вопрос без внимания недопустимо, иначе это чревато экологической катастрофой. В минприроды "РГ" подтвердили, что ситуация с заводом сложная и известна давно: "Поручение провести проверки Росприроднадзора на объекте министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин давал после ряда обращений. Кроме того, он поручал проработать вопрос и включить объект накопленного вреда окружающей среде в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология". На объекте отбирались пробы почв для проверки токсичности, проект ре-культивации проходил процедуры государственных экспертиз". В рамках проекта "Чистая страна" предстоит ликвидировать 75 наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

Подготовила Елена Березина