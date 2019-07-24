В Европе давно осваивают альтернативные виды энергоснабжения и пришли к выводу, что уже сегодня необходимо до пятидесяти процентов энергии получать из возобновляемых источников. Именно при такой пропорции начинают работать рыночные рычаги. Если цены на традиционное топливо растут, то можно увеличить потребление энергии из альтернативных источников или, наоборот, качнуть маятник в сторону традиционных энергоресурсов, если цены на них падают. В дальнейшем, когда невозобновляемые источники иссякнут, придется полностью переходить на энергию солнца, ветра, воды, земли. А это время не за горами, ведь сейчас в мире за год сжигают такой объем топлива, который природа создавала в течение 300 тысяч лет.

В Алтайском крае с его большим количеством маленьких сельских поселений, возобновляемые источники энергии стали бы хорошей альтернативой дорогостоящему содержанию электросетей и высокой стоимости традиционного топлива. В таких отдаленных селах проще поставить солнечные батареи на фотоэлементах. По нашим подсчетам, установка автономной системы энергоснабжения обойдется раз в двадцать дешевле, чем строительство электросетей. К тому же это подтолкнет развитие экономики региона - появятся новые предприятия по производству, установке и обслуживанию солнечных батарей.

А нерентабельные сельские котельные, работающие на угле, можно переводить на тепловые насосы, которые используют низкопотенциальное тепло из поверхностных слоев земли. Конечно, такие проекты недешевые, но если будет принята специальная программа и пойдет массовая их установка, то цены постепенно снизятся. Опять же, нельзя не учитывать экономический эффект - производство комплектующих для тепловых насосов можно наладить в регионе.