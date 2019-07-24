Почему необходимо осваивать возобновляемые источники энергии

Передовые государства в целях устойчивого развития национальных экономик, а также решения растущих проблем изменения климата усиливают политику энергоэффективности производств и увеличивают долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе. Чтобы не отставать от глобальных трендов, России необходимо внедрить в энергетическую отрасль ведущие мировые подходы.

В нашей стране к 2020 году вклад ВИЭ в общую энергетику оценивается всего лишь в один процент, но уже к 2035-му доля должна быть увеличена до пяти процентов.

В мире вклад ВИЭ в производство электроэнергии вырос с двух процентов в 2003 году до почти десяти процентов сейчас, то есть в пять раз менее чем за шестнадцать лет. Это колоссальный скачок. По прогнозу, к 2020 году доля ВИЭ дорастет до 11,2 процента.

Говоря о тенденциях в развитии энергетики, можно отметить, что в ближайшей перспективе будет сделан упор на развитие экологически чистых и эффективных технологий переработки органического топлива, включая бурый уголь. И здесь уже есть интересные технологии - парогазовые установки и глубокая переработка угля, что подразумевает получение не только энергии, но и других продуктов. Для Сибири это направление наиболее важно, поэтому можно сказать, что мы ответственны за данные технологии.

Освоение ВИЭ - более далекая перспектива, но работать надо уже сегодня. Параллельно нужно разрабатывать эффективные методы преобразования и хранения энергии, включая топливные элементы. Без этого нет смысла развивать ВИЭ.

Из перспективных видов, которых много, я выделяю два главных - солнечную энергию и геотермальную. Последняя подразделяется на две составляющие - гидрогеотермальную (ресурсы горячих подземных вод) и петротермальную (использование тепла сухих пород Земли на глубинах от трех до десяти километров, где температура достигает 350 градусов).

По прогнозам, запасов глубинного тепла хватит на пятьдесят тысяч лет. Если развивать это направление, то можно получить доступ к практически неисчерпаемым энергетическим ресурсам с полной экологической безопасностью. Развитием петротермальной энергетики занимаются многие страны, в ряде государств приняты соответствующие программы. Так, в США в 2018 году затраты на НИОКР по глубинному теплу составили 51 миллион долларов. Россия обладает большим потенциалом развития геотермальной энергетики. Западная Сибирь и Камчатка - самые богатые регионы страны по запасам тепловой энергии недр Земли.

Что нового произошло за последнее время? В 2016-м приняты важные документы: стратегия научно-технологического развития России, программа развития цифровой экономики РФ и Парижское соглашение по климату, которое в мире вступило в силу два года назад, а в России - на стадии готовности. Кроме того, меняются подходы: вместо федеральных целевых программ с 2020 года будут действовать комплексные научно-технические программы. Под них созданы советы, отвечающие за реализацию семи приоритетных направлений. Академик Владимир Фортов возглавил совет "Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии".

Уже есть конкретный проект, касающийся энергетики, аэрогидродинамики, машиностроения. Он будет реализован в рамках развития Новосибирского научного центра "Академгородок 2.0". Помимо прочего, предполагается создание полигона для отработки технологий возобновляемой и нетрадиционной энергетики. Инициаторами проекта выступают четыре ведущих института СО РАН, а партнерами - крупные компании и госкорпорации.