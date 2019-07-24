Почему развитые страны активно развивают "зеленую" энергетику

Развитые страны сегодня активно развивают "зеленую" энергетику. Если еще десять лет назад та же солнечная генерация вообще не воспринималась всерьез, то теперь она уже конкурирует с угольной и даже с газовой, создающими энергетическую базу. И к ним растут требования относительно маневренности - возможности быстрого набора и сокращения мощности. Ведь "зеленая" энергетика абсолютно нестабильна: сегодня есть ветер, а завтра его нет, и солнце тоже закрывают тучи. Базовая энергетика благодаря соответствующим технологиям должна обеспечить стабильность при таких перепадах.

Мы провели исследование для разных стран, которое заключалось в определении всего трех точек, имеющих принципиальное значение: когда стоимость "зеленой" генерации выравнивается со стоимостью традиционной; когда по совокупности характеристик двигатель внутреннего сгорания становится равен электродвигателю; когда энергосистема меняется таким образом, что вам уже не нужна традиционная энергетика, большая генерация, и вы вполне можете обойтись "зеленой" с ее накопителями и так далее.

К 2045 году энергосистема в мире в принципе изменится. При любых сценариях развития население будет расти, и достаточно существенно. Как, впрочем, и благосостояние населения. Это, в свою очередь, означает рост потребления электроэнергии. По нашим прогнозам, он составит не менее пятидесяти процентов. И это - несмотря на повсеместное внедрение энергоэффективных технологий. На таком фоне "зеленые" технологии тоже будут развиваться. Их стоимость постепенно снижается. В Евросоюзе уже через четыре года "зеленая" энергетика по стоимости сравняется с традиционной. Но с точки зрения экологичности это ничего не меняет. Ведь для накопителей, без которых возобновляемые источники не могут работать полноценно, требуется такое количество ресурсов и вредных производств, что "зеленый" эффект перечеркивается. Действительно, производство всех этих приборов абсолютно не "зеленое". Здесь такая же история, как с дизельными двигателями. Несмотря на экономичность, вредные выбросы от этих двигателей намного превышают выбросы от бензиновых. Потому в Европе принято решение: новые машины на дизеле выпускаться не будут.

К тому же мы пока не знаем о долгосрочных последствиях применения "зеленой" энергетики. Когда вы строите один ветряк, он, конечно, ничего не нарушает. А вот если вдоль береговой линии выстроится большое количество высоких ветряков (как сейчас и происходит в Европе), то создастся эффект гор. И в результате меняется климат. То есть, мы входим с идеей "зеленой" энергетики в новую эру, а потом будем разбираться с последствиями.

Я отношусь к "зеленой" энергетике не скептически, но сдержанно. Не думаю, что она даже в долгосрочном периоде сможет полностью вытеснить уголь и газ. Последний считается более экологичным, более эффективным. В развивающихся странах уголь сегодня занимает и будет занимать в краткосрочной и среднесрочной перспективах более пятидесяти процентов энергобаланса. А в долгосрочной - вызовы, стоящие перед угольной отраслью, должны быть так или иначе решены. И речь, в первую очередь, об экологических аспектах.