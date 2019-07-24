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24.07.2019 19:04
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Эффект и эффективность

Почему развитые страны активно развивают "зеленую" энергетику
Текст: Денис Бурак (директор отдела повышения эффективности бизнеса аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young)
Российская газета - Экономика Сибири № 162(7920)
Развитые страны сегодня активно развивают "зеленую" энергетику. Если еще десять лет назад та же солнечная генерация вообще не воспринималась всерьез, то теперь она уже конкурирует с угольной и даже с газовой, создающими энергетическую базу. И к ним растут требования относительно маневренности - возможности быстрого набора и сокращения мощности. Ведь "зеленая" энергетика абсолютно нестабильна: сегодня есть ветер, а завтра его нет, и солнце тоже закрывают тучи. Базовая энергетика благодаря соответствующим технологиям должна обеспечить стабильность при таких перепадах.

Мы провели исследование для разных стран, которое заключалось в определении всего трех точек, имеющих принципиальное значение: когда стоимость "зеленой" генерации выравнивается со стоимостью традиционной; когда по совокупности характеристик двигатель внутреннего сгорания становится равен электродвигателю; когда энергосистема меняется таким образом, что вам уже не нужна традиционная энергетика, большая генерация, и вы вполне можете обойтись "зеленой" с ее накопителями и так далее.

Фото: Reuters
Российские атомщики будут развивать с голландцами "зеленую" энергетику

К 2045 году энергосистема в мире в принципе изменится. При любых сценариях развития население будет расти, и достаточно существенно. Как, впрочем, и благосостояние населения. Это, в свою очередь, означает рост потребления электроэнергии. По нашим прогнозам, он составит не менее пятидесяти процентов. И это - несмотря на повсеместное внедрение энергоэффективных технологий. На таком фоне "зеленые" технологии тоже будут развиваться. Их стоимость постепенно снижается. В Евросоюзе уже через четыре года "зеленая" энергетика по стоимости сравняется с традиционной. Но с точки зрения экологичности это ничего не меняет. Ведь для накопителей, без которых возобновляемые источники не могут работать полноценно, требуется такое количество ресурсов и вредных производств, что "зеленый" эффект перечеркивается. Действительно, производство всех этих приборов абсолютно не "зеленое". Здесь такая же история, как с дизельными двигателями. Несмотря на экономичность, вредные выбросы от этих двигателей намного превышают выбросы от бензиновых. Потому в Европе принято решение: новые машины на дизеле выпускаться не будут.

К тому же мы пока не знаем о долгосрочных последствиях применения "зеленой" энергетики. Когда вы строите один ветряк, он, конечно, ничего не нарушает. А вот если вдоль береговой линии выстроится большое количество высоких ветряков (как сейчас и происходит в Европе), то создастся эффект гор. И в результате меняется климат. То есть, мы входим с идеей "зеленой" энергетики в новую эру, а потом будем разбираться с последствиями.

Я отношусь к "зеленой" энергетике не скептически, но сдержанно. Не думаю, что она даже в долгосрочном периоде сможет полностью вытеснить уголь и газ. Последний считается более экологичным, более эффективным. В развивающихся странах уголь сегодня занимает и будет занимать в краткосрочной и среднесрочной перспективах более пятидесяти процентов энергобаланса. А в долгосрочной - вызовы, стоящие перед угольной отраслью, должны быть так или иначе решены. И речь, в первую очередь, об экологических аспектах.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово
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