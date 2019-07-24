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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под напряжением

Ребенок погиб на свалке от удара током
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя № 161(7919)
Смерть 10-летнего мальчика на мусорном отвале шокировала весь Новосибирск. Ребенок погиб от удара тока - забрался на гору грунта высотой в несколько метров и задел провод ЛЭП даже не рукой, а шеей.
Через свалку ведет проторенная дорога, многие жители ходят по ней на автобусную остановку. Фото: Татьяна Кравченко Через свалку ведет проторенная дорога, многие жители ходят по ней на автобусную остановку. Фото: Татьяна Кравченко
Через свалку ведет проторенная дорога, многие жители ходят по ней на автобусную остановку. Фото: Татьяна Кравченко

...ЖК "Просторный", куда семья 10-летнего мальчика переехала всего за пять дней до его гибели, построен на месте, где когда-то складировал отходы оловокомбинат. Земля здесь нашпигована металлом. Комплекс окружают отвалы, и пока этот искусственно созданный рельеф - земля вперемешку со строительным мусором - никуда не делся. Говорят, застройщик обещал использовать эту землю при благоустройстве кварталов. Пока же на отвалах промышляют многие, в том числе бомжи. Один из них 17 июля стал свидетелем гибели ребенка. Копатель слышал хлопок - соприкоснувшись с шеей мальчика, провод лопнул, ток вошел в шею и вышел через ноги. Выжить шансов не было - стандартная ЛЭП, провод под напряжением в 10 тысяч вольт. По словам свидетеля, погибший был не один - его приятель мгновенно удрал. Пацаны, как утверждает копатель, тоже собирали металл. В карманах погибшего действительно найдена проволока. Мать, у которой сын отпросился погулять на пару часов, узнала о трагедии случайно, увидев сообщение в чате - свой чат есть у каждого дома в "Просторном".

Как рассказал "РГ" первый заместитель руководителя СУ СКР по Новосибирской области Антон Бадулин, земля, на которой расположена "убийственная" свалка, - муниципальная. И еще несколько месяцев назад высоченных куч на ней не было. В феврале представители "Региональных электрических сетей" проверяли это место, и расстояние до проводов ЛЭП было в норме, более семи метров. А уже в июле 10-летний ребенок "дотянулся" до провода шеей - от кучи до линии электропередачи было всего 1,2 метра. Что произошло за эти месяцы? Как выяснилось, с апреля местные жители замечали на отвале технику - несколько тракторов. Это тоже "черные копатели", но только в отличие от бомжей и детворы они добывали здесь металл почти в промышленных масштабах. Они и нагребли гигантские кучи, перемещая грунт с места на место.

Ждет ли Новосибирскую область обвал строительного рынка

Пока следствие склоняется к тому, что именно эти добытчики - основные виновники гибели ребенка, и они будут привлечены к ответственности. Не исключено, что отвечать придется и чиновникам районной администрации - местные утверждают, что обращались туда с жалобами на копателей, но мер никто не принял. Письмо с требованием устранить нарушения следователи направили мэру Анатолию Локтю, но глава города еще до его получения высказался в том духе, что "несанкционированные свалки - бич города и бороться с ними надо всем миром". В минувшую пятницу гигантский отвал, который несколько лет оставался незамеченным властями, действительно принялись огораживать. А на этой неделе свалку обещали и вовсе сровнять, как и не было.

Нет отвала - нет проблемы, и вроде бы вопрос исчерпан. Только не все так просто. Компания "Дискус" - застройщик "Просторного", заявила, что не имеет отношения к происшествию и земля под отвалом им не принадлежит. Откуда же взялись эти наваленные миллионы тонн грунта, из которых можно "построить" горы до проводов ЛЭП? Неужели из котлованов, вырытых под 86 корпусов-многоэтажек "Просторного"? Неужели их свезли сюда из других районов города?

Даже если поверить в это, вопросы остаются. Большинство домов жилого комплекса не сданы в эксплуатацию. А люди в них живут. Они получили ключи по актам приема-передачи якобы для ремонта, без права проживания. И поселились фактически на стройплощадке. Об этом все прекрасно знают. Ситуация на контроле у минстроя Новосибирской области, как следует из ответа, датированного 25 июня 2019 года. В 33 из 40 объектов, говорится в этом ответе, не обеспечено выполнение противопожарных мероприятий, нет горячего водоснабжения, нет ограждения на лестничных маршах, не введен в эксплуатацию ЦТП... В доме, где живет Александра Новицкая, горячую воду подключили в июне, и лестничные марши огородили уже давно. Но и этот дом в эксплуатацию не введен. Хотя жильцы платят за коммунальные услуги местной УК. "Ждем сдачи дома" - такой плакат повесила Александра на своем балконе.

Большинство же, купив здесь жилплощадь задешево, предпочитают молчать и жить на нелегальном положении. Тех, кто начинает качать права, отсюда выживают. Могут исключить из ЖСК и вернуть уплаченный за квартиру пай через нотариуса. Могут порезать колеса у автомобиля - так произошло с Семеном Гунькиным, активистом, который осмелился требовать сдачи домов в эксплуатацию.

Фото: Татьяна Кравченко/РГ
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- Как только дома сдадут, мы станем собственниками, и у нас появятся права, - говорит Александра. - Сейчас - только обязанности.

Кстати, в начале года комиссия чиновников посещала "Просторный". Застройщику указали на нарушения, потребовали не передавать ключи от квартир собственникам до приведения домов в безопасное состояние, а также запретить посторонним находиться на объектах. Если он выполнил эти указания, как семья погибшего мальчика буквально на днях поселилась в несданном доме?

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