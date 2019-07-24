С помощью концессий приводят в порядок социальные объекты Новосибирска

Новосибирск является лидером по количеству заключенных концессионных соглашений, которые затрагивают все социальные и хозяйственные стороны жизни города. В условиях непростой бюджетной ситуации привлечение частных инвестиций для строительства и реконструкции детских садов, школ, объектов культуры и спорта, здравоохранения, энергетики, дорожного хозяйства, сферы услуг - один из эффективных инструментов обновления городской инфраструктуры.

Одной из первых в концессию была отдана баня No 8, находящаяся в двухэтажном здании 1937 года постройки на улице Каменской. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Благодаря концессиям город решает серьезные задачи, но при этом муниципальное имущество, отданное в концессию (по сути, в длительную аренду), остается в собственности муниципалитета, а значит, в обновленных зданиях продолжают оказывать муниципальные услуги. И это основное отличие концессионного соглашения от инвестиционного (в данном случае муниципалитет не владеет всем объектом). Концессионер же, вкладывая свои средства в реконструкцию и содержание объектов, получает дополнительную возможность увеличить свой капитал.

Несмотря на то что концессионная практика существует давно, в Новосибирске бизнес не сразу пришел к пониманию взаимовыгодного сотрудничества с муниципалитетом. Не последнюю роль в изменении ситуации сыграли меры, принятые руководством города. Два года назад мэр Новосибирска Анатолий Локоть, выступая с инвестиционным посланием перед предпринимателями, сообщил, что поставил своим подчиненным задачу - "упростить, ускорить принятие решения". В целях формирования комфортной среды для инвесторов было создано управление предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска, активизирована работа по совершенствованию нормативных правовых актов, направленных на урегулирование инвестиционных отношений, создан новый "Инвестиционный портал города Новосибирска". Многое сделано для того, чтобы исключить избыточные ограничения для предпринимателей и потенциальных инвесторов.

Результат не заставил себя долго ждать. Сейчас в городе действует шестнадцать концессионных соглашений на общую сумму 2,35 миллиарда рублей. Эксперты полагают, что опыт совершенных концессионных сделок, который есть в Новосибирске, вполне удовлетворительный. Интерес бизнеса к подобным сделкам заметно вырос.

- Один из приоритетов Новосибирска - развитие социальной сферы. Концессионные и инвестиционные соглашения позволяют привлечь частный капитал для расширения возможностей социальных объектов, - отметил мэр Анатолий Локоть.

- У меня часто спрашивают, зачем мы это делаем? На глобальный ремонт многих учреждений у муниципалитета нет денег. Так почему бы не использовать средства, напор, азарт, инициативу предпринимателей - инвесторов? По соглашению концессионер не только реконструирует здание, но и обязан каждые пятнадцать лет делать ремонт. После того как заканчивается концессия, муниципалитет получает объект в идеальном состоянии, - говорит заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии - начальник управления потребительского рынка Виталий Витухин. - В период эксплуатации здания концессионер обязан выполнять определенные требования муниципалитета. Например, соглашением между муниципалитетом и концессионером закреплено, что не менее четырех дней в неделю в банях должно быть обслуживание льготных категорий граждан по муниципальным - льготным - тарифам, утвержденным постановлением мэрии. Если полная стоимость билета - 220 рублей в час, то льготная - на 50 процентов меньше, то есть 110 рублей в час - подчеркнул Виталий Витухин.

Одни из первых в концессию были отданы баня на улице Объединения, 24 и баня N 8, находящаяся в двухэтажном здании 1937 года постройки в центре города, на улице Каменской. Капитальный ремонт до этого здесь не проводился, только текущий. Концессионер - компания "Сандуны Новосибирск" (дочернее предприятие московских "Сандуновских бань") - вложил в реконструкцию здания более 200 миллионов рублей, хотя по концессионному соглашению обязан был вложить 140 миллионов рублей. Этот опыт оказался успешным, и мэрия продолжила практику, чтобы привести в порядок здания и сохранить социальную направленность этих объектов.

Концессионное соглашение поможет завершить строительство спорткомплекса с бассейном "Фламинго" на улице Зорге в Кировском районе. Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Всего до осени прошлого года в управлении муниципального учреждения БХ "Сибирячка" находилось десять бань (одиннадцатая - "Сандуны").

- Годы постройки зданий муниципальных бань, входящих в состав банного хозяйства "Сибирячка", - с 1937-го по 2006-й. С учетом таких факторов эксплуатации, как влажность, цикличность нагревов и остываний частей помещений, здания бань изнашиваются быстрее большинства других нежилых помещений, - оценил состояние объектов Виталий Витухин.

Но стало понятно, что отдельно для бань в отдаленных районах и с небольшой проходимостью вряд ли найдется инвестор. Тогда было решено разбить бани по парам. Так, в прошлом году в концессию "ушла" первая пара бань - N 23 в Первомайском районе и N 25 на улице 25 лет Октября в Калининском районе. По плану их реконструкция должна закончиться в 2021 году, но концессионер обещает выполнить работы раньше. По данным управления потребительского рынка мэрии, при передаче этих объектов в концессию город будет экономить 8,14 миллиона рублей в год.

В этом году подписано очредное соглашение, согласно которому еще две бани отданы в концессию. Первая - она же N 1 в Ленинском районе - находится на окраине города, вторая - N 9 на улице Переездной в Заельцовском районе. "Девятка" оказалось в плачевном состоянии: несущие наружные конструкции из-за влажности пришли в негодность. Сейчас готовится проект ее реконструкции, оформляются все разрешительные документы на проведение работ. Объем инвестиций в реконструкцию этих объектов - 58 миллионов рублей.

- В обоих случаях концессионер добросовестно ведет реконструкцию бань. Мы, со своей стороны, четко контролируем исполнение соглашений, - говорит Виталий Витухин. - На самом деле концессионер планирует все сделать быстрее. Например, общие отделения в бане в Первомайке планируют запустить осенью этого года.

Но не только бани сегодня модернизируются благодаря концессионному механизму. Как рассказал заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Максим Леоненко, на частные инвестиции началась реконструкция здания бывшего кинотеатра "Космос" на улице Богдана Хмельницкого, 27. Мэрия планирует, что там будет создан центр хоккейного мастерства.

На особом контроле мэрии - бассейн "Дельфин", открытия которого очень ждут жители поселка Пашино в Калининском районе. Концессионер - новокузнецкая компания "БизнесСервис" - уже подключил электроснабжение, вентиляцию, заменил часть кровли. По плану ввод объекта - в 2020 году. По соглашению муниципальным учреждениям города на безвозмездной основе будут предоставлены услуги плавательного бассейна в объеме восемнадцати часов в неделю.

Летом прошлого года с компанией "Спортивные технологии" заключено концессионное соглашение для завершения строительства бассейна "Фламинго" на улице Зорге в Кировском районе.

- Строительство бассейна идет полным ходом, оборудование налажено, к концу 2019 года застройщик планирует завершить работы и запустить в эксплуатацию шесть дорожек длиной 25 метров. Также на территории спортивного комплекса предусмотрена еще одна чаша бассейна - малая. Она предназначена для детей и лиц с ограниченными возможностями здоровья, - рассказал Максим Леоненко. - Концессионер выполнил монтаж фундамента, свайного поля, получил технические условия на подключение тепла, воды и электроэнергии, возвел каркас здания, установил витражи и приступил к отделочным работам. Предполагается, что объект будет введен в эксплуатацию в конце этого года. Также департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии заключил концессионное соглашение, по которому четырнадцать действующих газопроводов передано в концессию ООО "Городские газовые сети". Компания обязана их реконструировать и построить еще один газопровод низкого давления для подключения частных домовладений.



Фото: Пресс-служба мэрии Новосибирска

Прямая речь

Анатолий Локоть, мэр Новосибирска:

- Концессии - это возможность реконструировать на деньги инвесторов муниципальные объекты и при этом сохранять их социальную составляющую. Мы не тратим средства на поддержание, техническое обслуживание объекта, находящегося в концессии (этим занимается концессионер). Но при этом, что очень важно, сохраняются все социальные гарантии, которые оговорены в концессионном соглашении, - в интересах города, льготных групп населения.

Кстати

В списке концессий, по которым концессионеры уже выполнили свои обязательства по реконструкции и в настоящее время объекты эксплуатируются с исполнением социальных обременений, - здания детских садов на ул. Танковой, 29 и 29/1, здание роддома на ул. Коммунистической, 17, помещения стоматологической поликлиники N 6 на улице Нарымской, 5.