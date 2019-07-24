В Республике Алтай ученые ВНИИ лесоводства и механизации лес-ного хозяйства (Моск-ва) завершили эксперимент по применению специально выращенных насекомых-яйцеедов для борьбы с опасным лесным вредителем - непарным шелкопрядом. Такое "биооружие" оказалось эффективным методом защиты леса. Теперь разработчики готовят рекомендации по его применению во всех регионах страны.

На Алтае бабочки непарного шелкопряда делают кладки яиц не в лесу, а на скалах, поэтому проще отследить работу яйцеедов. Фото: РИА Новости

Первые эксперименты по внедрению биологических методов борьбы с шелкопрядом ученые начали проводить еще в конце 1980-х. Тогда насекомых, уничтожающих яйца непарного шелкопряда, завезли из Северной Кореи и выпустили в нескольких регионах страны, но в начале 1990-х работы свернули. А в 2016 году решили вернуться к этому проекту, чтобы противопоставить растущей армии вредителя более экологичное и безопасное оружие, нежели химическая обработка. Потомков яйцеедов, выпущенных еще в прошлом веке, удалось найти в Краснодарском крае и успешно развести в лабораторных условиях.

- Осенью прошлого года ученые ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства выпустили около пятнадцати тысяч яйцеедов в трех очагах массового размножения непарного шелкопряда в Республике Алтай, - рассказала и. о. директора филиала Рослесозащиты - Центра защиты леса Алтайского края Лариса Капустина. - Горный Алтай был выбран неслучайно. Бабочки непарного шелкопряда здесь делают кладки яиц не в лесу, как в других регионах, а на скалах, поэтому проще отследить работу яйцеедов.

В этом году специалисты подвели итоги эксперимента, который подтвердил высокую эффективность насекомых-паразитов в борьбе с вредителями леса. Их высадка дает до семидесяти процентов гибели кладок непарного шелкопряда.

- Исследования яйцееда у нас в стране проводятся давно, но в основном они касались его выживаемости в условиях того или иного региона, - пояснил корреспонденту "РГ" заведующий лаборатории защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства Юрий Гниненко. - В Республике Алтай мы впервые применили лабораторно выведенных яйцеедов для снижения численности непарного шелкопряда. И убедились, что, во-первых, лабораторные насекомые выживают в горных условиях, во-вторых, они распространяются до двухсот метров от места высадки, а самое главное, дают высокий процент истребления кладок шелкопряда.

Сейчас на основе алтайского эксперимента ученые готовят рекомендации по применению этого биологического метода борьбы с вредителями в других регионах страны. Технология выращивания яйцеедов в лабораторных условиях в институте уже отработана, поэтому такое "биооружие" лесные хозяйства вполне могут использовать.

Специалисты говорят, что там, где уровень размножения непарного шелкопряда достаточно высок, как в Горном Алтае, сразу уничтожить всю популяцию вредителей этим "био-оружием" не удастся. Но ожидается значительное снижение его численности, учитывая, что одна самка яйцееда уничтожает порядка ста яиц "непарника".

Справка "РГ"

Непарный шелкопряд - опасный вредитель, повреждает деревья лесных и плодовых пород. Массовое появление гусениц непарного шелкопряда приводит к полному оголению деревьев на значительных площадях. В Российской Федерации этот вредитель распространен повсеместно.