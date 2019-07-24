Ученые: Скифы произошли от алтайских народов

Ученые из России совместно с коллегами из Эстонии и с Украины проанализировали ДНК скифов, заселявших различные территории в разное время. Исследователи обнаружили у них общих предков - жителей древнего Алтая.

Как сообщает научное издание Current Biology, ученые изучили геномы 31 жителя Евразийской степи, скифов и родственных им сарматов. У представителей всех групп были найдены генетические компоненты европейских охотников-собирателей, натуфийцев и древних жителей Алтая.

Единственным исключением стали западные скифы, проживавшие на территории современной Венгрии. У них практически не было алтайского генетического компонента.

Между тем ранее утверждалось, что скифы представляли собой конгломерат генетически непохожих друг на друга племен.

По мнению ученых результаты исследования свидетельствуют о том, что распространение скифской культуры в Евразийской степи происходило не только за счет заимствования технологий и идей. Миграция восточных народов на запад тоже этому способствовала.