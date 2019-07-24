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24.07.2019 11:21
Проект: В регионах

Услуги "Ростелекома" для абонентов Новосибирской области стали еще ближе

"Ростелеком" в Новосибирской области за 6 месяцев этого года построил еще 201 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и тем самым на 78% реализовал годовой план в рамках регионального проекта "500+". Этот проект, реализуемый совместно с областным правительством, дополняет федеральную программу "Устранение цифрового неравенства" и помогает обеспечить доступ в интернет для жителей населенных пунктов с численностью от 500 до 1000 человек.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Качественной связью теперь пользуются жители еще 5 населенных пунктов в 3 районах области: в селах Белово и Гусельниково Искитимского района, в селах Травное и Согорное Доволенского района и в поселке Троицкий Кочковского района. Всего до конца 2019 года по проекту "500+" интернет получат жители 14 сел и деревень региона.

"До конца этого года "Ростелеком" планирует проложить в области еще 57 км волоконно-оптических линий связи, а также реконструировать абонентские линии и модернизировать оборудование на АТС. Скоростной интернет, в частности, появится в селах Репьево Тогучинского района, в селе Кама Куйбышевского района и в Сосновке Искитимского района, причем пользоваться им смогут не только в частных домовладениях, но и в социально значимых объектах", - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Жители населенных пунктов, куда компания "Ростелеком" прокладывает линии ВОЛС, могут подключаться к удобным сервисам и услугам. Например, для них становится доступным "Интерактивное ТВ", где можно в цифровом качестве смотреть до 275 телеканалов: кроме обязательных и общедоступных в пакеты входят спортивные, познавательные, развлекательные, музыкальные и детские программы. Кроме того, при помощи сервиса "Управление просмотром" любую передачу можно поставить на паузу, повторить эпизод сериала или найти пропущенный фильм в архиве.

Справка:

Областная программа "500+" в Новосибирской области дополняет федеральный проект "Устранение цифрового неравенства" (УЦН). Правительство региона и "Ростелеком" на условиях государственно-частного партнерства ведут строительство оптики в селах, которые находятся в непосредственной близости от ВОЛС УЦН (не далее 30 км), но в государственный проект не вошли. УЦН охватывает села с населением от 200 до 500 жителей, "500+" рассчитана на населенные пункты с численностью от 500 до 1000 человек. За время реализации программы в области уже проложено более 900 км волоконно-оптических линий связи. Только в 2017 году работы были выполнены в 24 населенных пунктах, в 2018 году высококачественная связь появилась в 23 селах и деревнях области.

Пресс-релиз предоставлен МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

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