В Барнауле реконструируют и строят новые линии наружного освещения

В столице Алтайского края третий год идет масштабная реконструкция и строительство новых линий наружного освещения. В этом году будет обновлено и построено около 17,4 километра сетей уличного освещения.

- В Барнауле еще около половины улиц нужно осветить, поэтому мы активно строим и реконструируем сети, - отметил заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Сергей Щукин. - Ежегодно порядка десяти миллионов рублей направляет на эти цели городской бюджет в рамках муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2025 годы". И третий год подряд региональный бюджет выделяет городу более тридцати миллионов рублей на реконструкцию сетей освещения.

Каждый год в городе прокладывают десять километров новых линий освещения. В прошлом году светильники появились в новых кварталах по улицам Ускова, Балтийская, Взлетная, проезде от улицы Кутузова до Ленточного бора. В этом году запланировано строительство линий освещения общей протяженностью более шести километров на пятнадцати участках. Новая уличная подсветка появится в пригородных поселках Центральный, Казенная Заимка, селе Власиха, микрорайонах Спутник и Авиатор. А также в частном секторе города на улицах Гаражная, Логовская, Островная, Танковая, Аэродромная, переулок Литейный и других.

- Сейчас мы проводим аукционы на определение подрядчиков данных работ и до конца года все эти улицы будут освещены, - подчеркнул Сергей Щукин.

Кроме того, в городе полным ходом идет реконструкция и капитальный ремонт уличных электросетей. В этом году предстоит отремонтировать десять объектов. Сейчас специалисты МУП "Барнаулгорсвет" работают на участке проспекта Социалистического от улицы Димитрова до площади Свободы.

- Капитальный ремонт включает в себя полную замену проводов, бетонных опор на металлические оцинкованные, - поясняет главный инженер МУП "Барнаулгорсвет" Александр Швецов. - Старые натриевые светильники мы меняем на светодиодные. Они дают в полтора раза большую светоотдачу и при этом экономят до тридцати процентов электроэнергии. Да и освещение от них более естественное, комфортное для глаз, что немаловажно для безопасности дорожного движения.

Все работы электрики ведут преимущественно в вечернее и ночное время, чтобы не затруднять дорожное движение. Уже выполнен ремонт на улицах Песчаной, Аванесова, Профинтерна, Парадной в селе Власиха, заменена подсветка букв "Барнаул" на склоне Нагорного парка. Еще предстоит заменить линии на улицах Партизанской и Папанинцев. Всего в этом году будет установлено 260 новых оцинкованных опор, 274 новых светодиодных светильника, смонтировано 7,4 километра проводов. Обновление линий освещения не только улучшает освещенность и безопасность улиц, но и, благодаря установке энергоэффективных фонарей, позволяет экономить бюджетные средства на оплату электроэнергии.

- Модернизацию сетей городского освещения мы начали в 2001 году, - рассказал руководитель МУП "Барнаулгорсвет" Владимир Бурягин. - На первом этапе в основном меняли светильники на энергоэффективные. Это позволило снизить общую мощность уличного освещения почти вдвое. Если в 2001 году при количестве светильников 11,5 тысячи она составляла 3 860 кВт, то к концу 2018 года у нас было 19 тысяч светильников мощностью 2020 кВт. Это позволило существенно - на 31 миллионов рублей в год снизить расходы городского бюджета на оплату электроэнергии.

К 2014 году все светильники в городе были заменены на энергосберегающие. И с этого времени наружное освещение в Барнауле работает всю ночь, его не отключают, как это делалось раньше.

- С 2016 года мы приступили ко второму этапу модернизации - капитальному ремонту сетей освещения с заменой опор, которые были установлены еще в 60-70-е годы прошлого века. Модернизация сопровождается внедрением автоматизированной системы управления наружным освещением. Такая система позволяет с единого пульта отслеживать работу сетей освещения, регулировать световой поток в ночное время. С полуночи до шести утра, когда движение на улицах уменьшается, мы снижаем мощность освещения примерно на 30 процентов, что дает дополнительную экономию, - отметил Владимир Бурягин.

Справка

В Барнауле на обслуживании МУП "Барнаулгорсвет" находятся 685 километров линий наружного освещения, более 16,7 тысячи опор и около 17,2 тысячи светильников.