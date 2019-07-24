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Оплата в один клик

В Барнауле все проездные станут электронными
Текст: Яна Иконникова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 161(7919)
В Барнауле с 15 июля в отделениях почтовой связи стартовала продажа персональных электронных транспортных карт вида "Льготная". Горожане, которые раньше пользовались бумажными льготными проездными, с 1 августа будут предъявлять в транспорте электронную карту.
С 1 августа в Барнауле городской транспорт полностью перейдет на электронные расчеты за проезд. Фото: Администрация города Барнаула С 1 августа в Барнауле городской транспорт полностью перейдет на электронные расчеты за проезд. Фото: Администрация города Барнаула
С 1 августа в Барнауле городской транспорт полностью перейдет на электронные расчеты за проезд. Фото: Администрация города Барнаула

Пользоваться льготными проездными имеют право федеральные льготники, за исключением граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи, только в целях установления социальной доплаты к пенсии (инвалиды, ветераны боевых действий, чернобыльцы, семипалатинцы и другие), а также краевые льготники (ветераны труда, ветераны труда Алтайского края, труженики тыла, жертвы политических репрессий) и лица, сопровождающие детей-инвалидов.

- С 1 августа льготники должны предъявлять в транспорте пластиковые карты, а не бумажные проездные, - рассказала руководитель МУП "Центртранс" Юлия Дорохова. - С 15 июля мы начали продажу персональных транспортных карт "Льготная" в 49 почтовых отделениях города. В принципе для льготных категорий граждан ничего не меняется. Они каждый месяц с 15 числа приобретали льготные проездные билеты на бумажном носителе на следующий месяц в тех же 49 почтовых отделениях. А сейчас им выдадут пластиковую карту, которой можно пользоваться неограниченное время.

Пока на этапе перехода пополнять льготный электронный проездной каждый месяц нужно будет также в почтовых отделениях. Для льготников это привычная процедура, поскольку ранее они каждый месяц оформляли проездной. Люди приходят на почту, чтобы получить пенсию или другие социальные выплаты, и тут же могут пополнить транспортную карту.

- Льготные проездные билеты - это был последний тарифный план в городе, который сохранялся на бумажных бланках, - отметила Юлия Дорохова. - Школьные, студенческие, пенсионные проездные билеты были переведены на электронные носители еще в декабре 2016 года, когда у нас начала действовать система электронных платежей в городском транспорте. Таким образом, с 1 августа Барнаул полностью перейдет на электронные транспортные карты.

За два с половиной года, прошедших с момента запуска электронной системы платежей в общественном транспорте, она заметно усовершенствовалась. Так, в декабре 2018 года в Барнауле запустили новый сервис - пополнение транспортных карт через интернет-ресурсы - платежные сервисы Сбербанк-онлайн. С января 2019 года появилась возможность пополнять баланс и на сайте МУП "Центртранс". А с февраля текущего года в трамваях, автобусах и троллейбусах пассажиры могут рассчитаться за проезд бесконтактной банковской картой. Этот удобный сервис барнаульцы уже оценили. По данным Центртранса, сегодня каждая третья поездка оплачивается банковской картой.

Как правило, оплату банковской картой выбирают те, кто нечасто пользуется общественным транспортом. Те же, кто ездит постоянно, приобретают транспортную карту, поскольку она позволяет существенно экономить. В зависимости от тарифного плана транспортной карты, одна поездка стоит на два-три рубля дешевле, чем за наличный расчет или по банковской карте. На пригородных рейсах экономия может доходить до семи рублей с одной поездки.

Напомним, что с 1 января 2019 года стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах в Барнауле увеличилась с 20 до 23 рублей, в маршрутках - до 25 рублей. Однако для горожан, которые пользуются электронной системой оплаты, рост стоимости оказался минимальным. Так, для тех, кто приобретает единый проездной билет на шестьдесят дней, одна поездка обходится в прежние 20 рублей. По транспортной карте с тарифным планом "Электронный кошелек" стоимость одной поездки составляет 21 рубль.

Прямая речь

Юлия Дорохова, руководитель МУП "Центртранс":

- Все электронные сервисы, которые введены в России на общественном транспорте, в Барнауле сегодня действуют. Это браслеты, брелоки, транспортные карты, контактное и бесконтактное пополнение карт, расчет через мобильный телефон. Популярность этих сервисов у горожан постоянно растет. Если на начало 2019 года доля безналичного расчета в транспорте составляла 22-24 процентов от общего объема платежей, то к середине июля она достигла 34 процентов.

Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край Барнаул
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