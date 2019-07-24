В Новосибирске актуализируют генеральный план, рассчитанный до 2030 года

Мэр Анатолий Локоть поручил учесть все замечания и предложения, которые поступят от специалистов и общественности города в ходе обсуждения нового варианта градообразующего документа.

Сейчас Новосибирск строится и развивается по генплану, утвержденному в 2007 году. Документ был разработан, исходя из численности населения не более полутора миллионов человек. Однако только за последние пять лет число проживающих в мегаполисе увеличилось на семьдесят тысяч человек, и сейчас общая численность составляет 1,6 миллиона, а вместе с жителями других территорий Новосибирской агломерации - два миллиона человек.

- Необходимость актуализации генплана Новосибирска очевидна. Вместе с существенным ростом численности населения ускорились темпы жилой застройки и автомобилизация, в результате чего транспортный каркас города оказался перегружен. Решение проблемы нельзя откладывать в долгий ящик. Нужно обеспечить транспортную доступность жителей отдаленных районов, - отметил мэр Анатолий Локоть на встрече с журналистами. - Генеральный план служит инструментом реализации "Стратегии социально-экономического развития Новосибирска", которая принята до 2030 года. Одна из ее целей - благоустройство и озеленение города. Поэтому в новой редакции генплана будут отмечены все зеленые зоны, это станет гарантией их сохранения.

Заместитель мэра - начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев отметил, что в новом варианте также будет учтено 180 дачных сообществ, которым придадут определенный статус, чтобы эти территории не ушли под многоэтажную застройку. В основном они расположены в Советском, Первомайском и Заельцовском районах.

Один из ключевых вопросов - использование земельных ресурсов. В 2007 году предполагалось, что в городе будет сокращаться число производственных площадок, а на их месте появятся новые жилые массивы. Примером этому могут служить высвободившиеся площадки новосибирского молкомбината и жирового комбината, часть территории завода "Экран". Но сейчас становится понятно, что в большинстве своем город сохранил предприятия, поэтому в новой редакции генплана предлагается зарезервировать производственные площадки для использования по назначению.

- В новой версии генплана обязательно будет прописана этапность реализации решений, предусмотренных в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года. Будет четко определена последовательность действий. Например, в приоритете - строительство двухуровневой развязки автодороги и железнодорожных путей в направлении поселка Матвеевка и далее, до Академгородка. Также нужно повышать пропускную способность автодорог вокруг площади Маркса, строить транспортно-пересадочные узлы, - сообщил Анатолий Локоть.

В планах - активное развитие внутригородских территорий. Для этого будут освобождать земельные участки, занятые ветхим и аварийным жильем. На 1 января 2019 года аварийными признано 297 домов, из них 174 размещено в программе расселения ветхого и аварийного фонда и должно быть расселено до 2023-го.

Под административно-жилое многоэтажное строительство рассматривается девяносто территорий, одна из них - вокруг строящегося волейбольного центра. Также в планах освоение территорий, которые относятся к федеральным структурам, но не используются ими. Это поселок Клюквенный, "Радиостанция" в Первомайском районе и военный городок в Октябрьском районе.

Публичные слушания, на которых будут обсуждаться актуальные изменения генплана, пройдут в декабре 2019 года. В окончательном варианте документ вынесут на обсуждение Совета депутатов города Новосибирска.

- Уже идет рассмотрение изменений на городских активах, в районах города. Все обсуждения должны быть открыты, а предложения и замечания - услышаны, - резюмировал глава города Анатолий Локоть.

Мэр поручил до конца 2020 года закончить работу по актуализации генерального плана города.

Справка

Генеральный план города - базовый документ, на основе которого создается система документов территориального планирования - правила землепользования и застройки (со схемой зонирования территории города), проекты планирования и межевания частей территории города.