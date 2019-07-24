В Приангарье ввели новую меру соцподдержки пострадавших от наводнения

Власти Иркутской области ввели новую меру социальной поддержки в связи с недавними паводками. Речь идет о единовременной выплате семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, на каждого ребенка будет выделено 10 тысяч рублей. По области это четыреста детей, включая усыновленных и приемных, которые живут в пострадавших от паводка территориях.

"Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в органы соцзащиты не позднее 30 ноября", - уточнил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.