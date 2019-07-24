Обсуждавшаяся с прошлого года идея объединения сельхозтоваропроизводителей Сибири в рамках зернового консорциума окончательно реализована. 18 июля он был официально создан, а в начале этой недели учредители - двенадцать компаний из шести регионов СФО - завершили формирование руководства ассоциации. Наблюдательный совет консорциума возглавил губернатор Омской области Александр Бурков. Ранее на должность гендиректора объединения был назначен руководитель Новосибирской продовольственной корпорации Александр Тепляков, а председателем совета директоров стал глава АО "Грана" (Алтайский край) Валерий Гачман.

Руководители подчеркивают, что он открыт для новых участников. Основной задачей консорциума станет продвижение продукции сибирских аграриев на экспорт. Впрочем, руководство намерено добиваться и решения проблем сельхозпроизводителей на внутреннем рынке, в том числе и низких закупочных цен.

- Мы должны заниматься лоббированием интересов Сибири - не надо бояться этого слова. В Краснодарском крае или Ставрополье и природные условия лучше, чем у нас, и урожайность в разы выше, но и цена на интервенционное зерно выше. Для Краснодара и Ростова - 11 300 за тонну зерна третьего класса, а для Сибири - 8 400. Мы с этим не согласны, - подчеркнул Александр Бурков, подводя итоги заседания профильного экспертно-консультационного совета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение".

И все же максимум усилий консорциум направит на продвижение сибирского зерна на международные рынки - в первую очередь в Китай. Предполагается, что объединившиеся компании смогут аккумулировать крупные партии зерна, которые будут интересны импортерам в Поднебесной. Прибыль участники консорциума поделят в соответствии с вкладом каждого.

Созданной ассоциации помогут решения, принимаемые в регионах СФО для налаживания экспорта аграрной продукции в Китай. Например, в Новосибирской области внедрен фитосанитарный конт-роль посевов на наличие карантинных организмов. "Основные требования импортера сводятся к мониторингу мест произрастания продукции и сбору информации о местах ее хранения", - отмечают в региональном минсельхозе.

В начале июля область посетили представители Китайской продовольственной корпорации COFCO - госпредприятия, которое, по сути, отвечает за национальную политику КНР в сфере закупок сельхозпродукции за рубежом. С COFCO участникам Сибирского зернового консорциума предстоит наладить максимально тесные связи - в частности, чтобы при экспорте обойтись без посредников.

- Сегодня много зерна в Новосибирской области и в Алтайском крае закупает Казахстан. И нам важно, чтобы он был не посредником в перепродаже нашей продукции, а ее прямым потребителем. Мы должны искать прямой выход на Китай и Иран, а Казахстан использовать как транспортный коридор для поставки нашей продукции. Это вопрос жизни и смерти для аграрного сектора, - заявил Александр Бурков.

Между тем, по словам главного научного сотрудника Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий РАН Галины Гриценко, согласно целевым показателям межрегиональной программы развития зернового рынка, валовой сбор зерна в регионах Сибири к 2025 году может достичь 17,5 миллиона тонн. В прошлом году он составил 14,2 миллиона тонн.

Прямая речь

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ:

К 2024 году регионы Сибирского федерального округа должны увеличить экспорт сельхозпродукции более чем в два раза - с нынешних 917 миллионов долларов до почти двух миллиардов. На сегодняшний день объем экспорта из СФО составляет четыре процента от общероссийского. К 2024 году эта доля должна вырасти до пяти процентов. Выполнение поручения главы государства предполагает слаженную работу на всех уровнях агропромышленного комплекса страны. Это очень существенный рост, однако регионы округа обладают необходимым потенциалом для его обеспечения.