В Черкесске внук пойдет под суд за ограбление и убийство бабушки

В Карачаево-Черкесии сотрудниками СК России завершено расследование уголовного дела по факту разбоя и убийства в столице региона пожилой женщины. Преступление, по версии следствия, совершили внук убитой и его товарищ.

Как сообщает пресс-служба СК, в ночь со 2 на 3 мая 2017 года обвиняемые проникли в один из домой на улице Привокзальной в Черкесске. Они напали на хозяйку дома и похитили 100 тысяч рублей. При ограблении один из налетчиков убил пожилую женщину.

"Уголовное дело вызвало широкий общественный резонанс в связи с тем, что один из обвиняемых до своего задержания в ноябре 2017 года являлся сотрудником правоохранительных органов и приходился внуком убитой", - сообщили в ведомстве.

Во время расследования мужчина сообщил, что убийство родственницы не входило в его планы, а подельник на преступление решился самостоятельно.

На основании собранных следствием доказательств уголовное дело в отношении молодых людей направлено в Верховный суд КЧР для рассмотрения по существу.