В Черкесске выполнено 70 процентов работ по ремонту дворов

В столице Карачаево-Черкесии в этом году запланировано провести ремонт дворовых территорий, прилегающих к 22-м многоквартирным домам. На сегодня, в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды, благоустроено почти 70 процентов дворов.

- Создание комфортной городской среды, уютных и красивых дворов, парков и общественных мест - одна из важных задач. В 2017-2018 годах привели в порядок 62 дворовые территории, начато благоустройство парка в северной части города. Работы в этом направлении ведутся и будут продолжены, - сообщил "РГ" мэр города Руслан Тамбиев.

Градоначальник также пояснил, что проект благоустройства каждого двора согласовывали с жильцами и учли их пожелания и предложения.

- Пенсионеры просили установить скамейки и фонари освещения, молодые родители - детские площадки с резиновым покрытием, автолюбители - парковки. Все это есть в проектах. Кроме того, идет замена бордюров и асфальтового покрытия, - отметил Тамбиев.

Жильцам также оказывается помощь в озеленении территорий - для газонов привозится чернозем. Работы в нынешнем году ведутся во дворах по улицам: Космонавтов, д.17, 19, 19А; Октябрьская, д. 338; Крупская, д. 75; Лободина, д. 53А, 55, 55А, 55Б и д. 57; Красногорская, д. 105А; Космонавтов, д. 74 и 76; Октябрьская, д. 27А; Комсомольская, д. 27; Кооперативная, д. 19; Космонавтов, д. 6, 8 и 12; Красноармейская, д. 63; У. Алиева, д. 12 и 14А.

Напомним, в прошлом году в Черкесске была благоустроена 51 домовая территория. Всего же, с начала действия программы, в 2017-2018 годах в республиканском центре в рамках проекта по формированию комфортной городской среды было благоустроено 62 дворовые территории. В 2017 году, перед началом работ общественная комиссия, куда вошли представители местной власти, различных партий и общественных движений утвердили список дворов. Всего на конкурс поступило 82 заявки. Объекты выбирались по множеству принципов, в частности, учитывалось, имеется ли возле дома игровая площадка, регулярно ли жильцы оплачивают коммунальные услуги.