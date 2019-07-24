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24.07.2019,  
11:56
Текст:  Светлана Цыганкова

Китайский эсминец "Сиань" прибыл в Петербург для участия в параде

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Ракетный эсминец Военно-морских сил Китая прибыл в Санкт-Петербург. Он примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, корабль пришвартовался к набережной Лейтенанта Шмидта. Его встречает командование ЗВО и Ленинградской военно-морской базы. Кстати, экипаж эсминца не только станет участником Главного военно-морского парада, но и посетит легендарный крейсер "Аврора" и Пискаревское кладбище, где возложит цветы к памятнику погибшим ленинградцам во время блокады.

Эсминец "Сиань" ввели в строй в 2015 году. Он несет зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы.  Экипаж корабля - 250 военнослужащих,

Всего же в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте будут участвовать более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, десять парадных расчетов и свыше 40 самолетов и вертолетов. Кроме китайского эсминца "Сиань", в параде примет участие и индийский фрегат "Таркаш".

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