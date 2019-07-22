Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге

Министерство обороны России запустило сайт о Главном военно-морском параде, который состоится 28 июля 2019 года. Здесь дается полная информация об участниках парада, репетициях и месте проведения.

Всего будут задействованы более 40 кораблей, катеров и подводных лодок, десять парадных расчетов, более сорока самолетов и вертолетов. На сайте можно увидеть статический и динамический показы парада. В статическом показе в парадной линии будут представлены корабли современных проектов. Возглавит строй воссозданный на исторической верфи первый российский линейный корабль "Полтава".

В рамках динамического показа перед трибунами пройдут 12 боевых кораблей океанской зоны и одна подводная лодка. Среди них фрегат "Адмирал Горшков", большой противолодочный корабль "Североморск", дизель-электрическая подводная лодка "Владикавказ" и другие корабли.

"РГ" уже писала о том, что с Северного флота в Кронштадт отправилился большой противолодочный корабль "Североморск" и субмарина "Владикавказ", Начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга добавил, что фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" приступил к проходу проливной зоны, отделяющей Северное море от Балтийского. Корабль направляется из дальнего похода в Кронштадт для участия в Главном военно-морском параде. Он преодолел более 35 тысяч морских миль, прошел через Суэцкий и Панамский каналы и пересек экватор в восточной части Тихого и центральной части Атлантического океанов.

В пресс-службе Западного военного округа сообщили, что на Главный военно-морской парад прибудут и два корабля из Китая и Индии - эсминец "Сиань" и фрегат "Таркаш".