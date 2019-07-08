Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывал в Кабо-Верде

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" в составе кораблей завершил деловой визит в порт Прая Республики Кабо-Верде. Корабль взял курс на северо-восток Атлантики и продолжит выполнять задачи дальнего похода.

Как сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга, вместе с "Адмиралом Горшковым" в Кабо-Верде побывали и другие члены отряда - экипажи судна материально-технического обеспечения "Эльбрус" и спасательного буксира "Николай Чикер". В порту Прая военные моряки пополнили запасы воды и продовольствия и отдохнули на берегу.

Фрегат "Адмирал Горшков" совершает свой первый дальний поход. Он уже преодолел более 30 тысяч морских миль. А из порта приписки Североморска вышел в дальнее плавание 26 февраля. Отряд кораблей прошел Суэцкий и Панамский каналы и пересек экватор в восточной части Тихого океана.