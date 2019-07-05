Фрегат "Адмирал Горшков" побывает на островах Зеленого Мыса

Новейший фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" побывает на островах Зеленого Мыса. Он уже подошел к островам, расположенным в 600 километрах к западу от африканского побережья.

Об этом сообщил начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Он добавил, что корабль заканчивает свой трансатлантический переход. "Адмирал Горшков" идет в составе отряда кораблей, в котором также спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус". Средний морской танкер "Кама" следует к побережью Европы. Именно он снабжал отряд и топливом и продовольствием во время кругосветного плавания.

К островам Зеленого Мыса отряд дошел за несколько дней из Карибского бассейна. Завтра корабли совершат деловой визит в столицу Республики Кабо-Верде порт Прая.

В свой первый дальний поход фрегат проекта 22350 "Александр Горшков" отправился из Североморска 26 февраля. Он уже преодолел более 30 тысяч морских миль. Побывал на Шри-Ланке, Китае, Эквадоре, Кубе и в других странах.