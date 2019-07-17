В Петербурге копия корабля Петра I "Полтава" примет участие в параде

В Санкт-Петербурге реплика линейного корабля 4-го ранга "Полтава" времен Петра I прибыла к Эрмитажу для участия в главном военно-морском параде страны.

Уникальный корабль прибыл на Неву, пришвартовавшись напротив Эрмитажа. До этого судно с 25 июня находилось в Кронштадте.

Как сообщили члены проекта "Верфь "Полтава", корабль встанет в кильватерную колонну - он примет участие в главном военно-морском параде, посвященном Дню ВМФ. Напомним, мероприятие пройдет 28 июля, а накануне состоялась его первая тренировка.

"В прошлом году "Полтава" также была задействована в празднованиях, - напомнили в пресс-службе проекта. - Во время парада корабль стоял у стенки в Каботажной гавани".

К слову, с 9 июля экскурсии на это судно не проводятся, что связано с подготовкой к празднованию Дня ВМФ.

"Полтава" является репликой одноименного корабля времен Петра I. Это 54-пушечное судно было воссоздано по чертежам, строилось около пяти лет и было спущено на воду 27 мая 2018 года.