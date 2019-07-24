Молодые ученые представили Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте "Карту будущего союза России и Беларуси"

Россияне и белорусы из числа победителей Конкурса молодых международников СНГ имени А.А. Громыко представили свои предложения по развитию союзного пространства в виде "Карты будущего союза России и Беларуси". Они передали ее Госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте на VI Форуме регионов в Санкт-Петербурге .

Как рассказал "СОЮЗу" исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований им. А.А. Громыко, проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин, идея создания карты родилась в процессе изучения работ, присланных на конкурс. На суд жюри поступили научно-аналитические статьи от 160 человек из 10 стран СНГ. При этом большая часть конкурсантов были из России и Беларуси.

- В работах россиян и белорусов было очень много конкретных предложений, и мы поняли, что просто необходимо помочь тому, чтобы эти идеи были услышаны. Так и было решено подготовить карту предложений молодежи. По условиям конкурса победители от России и Беларуси получали возможность выступить на Форуме регионов. Так им представился замечательный случай передать свои предложения лично Госсекретарю.

На моей памяти впервые предложения молодежи прозвучали на таком уровне. Молодые продемонстрировали огромную заинтересованность в общем будущем, готовность это будущее строить, причем не на уровне лозунгов, а на уровне конкретных проектов. Карта отображает период с 2021 по 2039 год.

В 2023 году молодые эксперты "предвидят" подписание соглашения о взаимном признании результатов российского ЕГЭ и белорусского ЦТ

Многие предложения лежат в сфере экономики, технологий, промышленности. Например, в пункте "2027 год" указано: "Под Минском развернуто совместное производство электромобилей". В точке "2029 год" - "Создание первого агрогородка будущего на границе Смоленской и Витебской областей". В точке "2039 год" - "Открытие движения по высокоскоростной трассе Москва - Минск - Санкт-Петербург.

- Но вместе с тем, - отмечает Вячеслав Сутырин, - в этом году много работ было посвящено гуманитарной тематике, в первую очередь образовательной. Например, победители предложили создать программу академической мобильности между Россией и Беларусью.

Понятие "академическая мобильность" подразумевает обмен студентами и преподавателями между вузами или научными учреждениями как в своей стране, так и за ее пределами. Подобная программа позволила бы наладить совместное обучение и связи между молодыми экспертами двух стран. Запустить пилотный проект по академической мобильности конкурсанты предложили к 2025 году. В 2023 году они предвидят подписание соглашения о взаимном признании результатов российского Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и белорусского Центрального тестирования (ЦТ).

Вячеслав Сутырин считает, что молодым исследователям России и Беларуси не хватает возможности для контактов и обучения:

- Именно тогда, когда общение происходит на базе совместного обучения, и создаются условия для дальнейшего сотрудничества. Если молодежь наших стран не будет учиться вместе, то не стоит ожидать, что она будет вместе работать в будущем. А если мы сумеем обеспечить интересные возможности, создадим механизмы для совместного обучения, для академических обменов, то заложим основы развития союза России и Беларуси в грядущие десятилетия.