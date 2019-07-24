По тоннелям между достраивающимися станциями метро "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" пошли пробные поезда. В течение нескольких дней составы будут проходить этот участок, чтобы обкатать ходовые рельсы и перекрестный съезд станции "Шушары", где строится новое депо. Открыть станции для пассажиров "Метрострой" и "Метрополитен" намерены 1 сентября.

На заседании правительства Петербурга врио губернатора Петербурга Александр Беглов отметил, что отставание от графика ликвидировано. Но при этом действующий градоначальник подчеркнул: главное, чтобы новые станции отвечали всем требованиям.

- Сроки сроками, они должны соблюдаться, но прежде всего безопасность граждан, которые пользуются этим метро. Чтобы не было так, что мы открыли, а потом закрыли. Лучше тогда не открывать. Если будет угроза безопасности пассажиров, открывать не будем, - заявил Александр Беглов.

Пока оснований для беспокойства нет. Например, готовность станции "Шушары", а она самая сложная из всех трех, поскольку там находится депо, оценивается в 95 процентов.

На все три станции подано напряжение. Работы перешли уже в финальную стадию.

На платформе станции "Дунайская" устанавливают витражи с видами городов, расположенных на этой реке, украшением "Проспекта Славы" станет мозаичное панно "Афганистан". Сейчас метростроевцы доделывают вход на эту станцию - устанавливают "скворечники" - так специалисты называют павильоны лестничного спуска. Они напоминают те, что стоят на "Беговой". Всего на станции будет четыре выхода.

"Проспект Славы" - единственная из трех новых на Фрунзенском радиусе станция глубокого заложения, она расположена на глубине 59 метров. "Дунайская" находится на глубине 17 метров, а "Шушары" - наземная станция.

Открытия южного участка Фрунзенского радиуса в Петербурге ждали почти десять лет. Проектирование станций началось еще в 2010 году, и изначально открытие намечалось на 2012-й. В принципе, проходка тоннеля была завершена еще в 2015-м, но для создания станций этого было недостаточно. Так, строительство "Дунайской" велось по уникальной технологии Top Down, когда все работы осуществлялись сверху вниз. В России ранее такой метод не использовался, для выборки грунта даже были созданы специальные машины.

К концу 2017 года комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщал, что станции находятся в высокой степени готовности, запустить движение по ним планировалось в мае 2018 года накануне чемпионата мира по футболу. Но оказалось, что темпы отставания от графика слишком велики, и сроки вновь были перенесены.

Чтобы успеть сдать станции к сентябрю, "Метрострой" перешел на круглосуточный режим. За ходом работ пристально следят в Смольном.

- Мы обеспечили, несмотря на трудности, которые имелись на этом участке, устойчивую работу подвижного состава, устойчивую работу контактной сети, пропуск подвижного состава и взаимодействие всех оперативных служб, - отметил после пуска первого поезда Евгений Козин, первый заместитель начальника петербургской подземки. - Сейчас работы на Фрунзенском радиусе действительно подходят к своему финалу.

Ожидается, что в ближайшее время на станциях начнется проверка систем автоматики и телемеханики. Это долгий процесс - в течение 36 дней будет тестироваться взаимозависимость стрелок, сигналов и маршрутов во всех устройствах.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры сообщили, что разрешение на ввод станций в эксплуатацию будет выдано только после получения положительных результатов всех проверок.