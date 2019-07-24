На Вологодчине прошел фестиваль "Лето в Кремле"

В Вологодской области завершился театрально-концертный фестиваль "Лето в Кремле". Он продолжался полтора месяца, сообщает ОТР.

Этот фестиваль в регионе проводится с 2002 года, он стал неотъемлемой частью культурной жизни Вологодчины. Концерты проходили на площадках Вологды, Череповца, Кириллова и Белозерска. Выступали и вологодские художественные коллективы, и гости из других регионов России.

В последний день театрально-концертного фестиваля в Консисторском дворике Вологодского кремля прошло выступление ансамбля танца и песни "Русский север". Как отметил главный хормейстер Михаил Юрченко, "к народной песне нужно относиться бережно, найти в ней самое ценное зерно и его еще больше приукрасить".

За время проведения фестиваля зрители увидели также две театральные постановки, посвященные 220-летию Александра Пушкина. А заключительный концерт пришли посмотреть порядка 600 зрителей.