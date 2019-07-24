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24.07.2019 14:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом главу отдела полиции задержали за миллионную взятку

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

В Калининградской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела МВД России по Светловскому городскому округу. Высокопоставленного сотрудника полиции подозревают в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Начальник почтового вагона пытался вывезти из Калининграда янтарь

По версии следствия, подозреваемый и его подчиненный располагали информацией о незаконной добыче янтаря на территории муниципалитета. Взамен на покровительство "черные копатели" платили сотрудникам УМВД деньги.

"Дань" взималась с июня 2015-го по октябрь 2016-го как минимум два раза в неделю. За это время, как предполагают следователи, общая сумма взяток превысила один миллион рублей.

Уголовное дело в отношении сотрудника светловского отдела полиции возбудили в марте текущего года. В рамках расследования стало известно, что в схеме участвовал глава отдела. Эти сведения подтвердили результаты оперативно-розыскных мероприятий УФСБ по региону.

Сейчас главу отдела полиции задержали и допросили. У него дома и в служебном кабинете прошли обыски. В ближайшее время следствие намерено решить вопрос о мере пресечения и предъявлении обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Тем временем

УМВД России по Калининградской области назначило служебную проверку в отношении полицейского, которого следователи подозревают в должностных преступлениях, совершенных в 2015-2016 годах. Если вина правоохранителя подтвердится, его уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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