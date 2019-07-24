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24.07.2019 17:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Призер ЧР по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет

Текст: Максим Домчев

Призер чемпионата России по боксу Артем Игнатьев умер в возрасте 36 лет. Спортсмен умер 22 июля в 4 часа утра.

По утверждению издания Gorodche.ru, причиной смерти стал инсульт. Свои соболезнования родным и близким выразила Федерация бокса России.

"Его смерть была неожиданной, для меня как ушат холодной воды. Они приехали со сборов, где работали тренерами. Загорелые, я думал, они с юга. Настроен был позитивно, говорили, что надо с судейством решать вопросы. Он уже закончил спортивную карьеру, все-таки было 36 лет", - рассказал порталу Gorodche.ru президент Федерации бокса Вологодской области Сергей Назаров.

Артем Игнатьев был мастером спорта России международного класса. В 2000 году он стал чемпионом России среди юниоров в весовой категории до 51 кг. В том же году спортсмен выиграл серебряные медали чемпионата мира среди юниоров. На чемпионате России-2002 завоевал бронзовые награды.

Напомним, что в понедельник в одной из больниц США умер еще один российский боксер Максим Дадашев.

Общество Утраты Спорт Бокс Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область
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