В бизнес-центрах Петербурга прошли обыски

Межведомственная команда оперативников, представляющая различные силовые структуры, провела обыски в пяти бизнес-центрах Петербурга, а также в квартирах подозреваемых в совершении мошенничества.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, масштабные обыски были проведены в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

Оперативные мероприятия прошли по 20 адресам, включая пять бизнес-центров Северной столицы. Официальной информации пока нет, подробности силовики не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия.

По данным региональных СМИ, указанное уголовное дело связано с рекламой строительных материалов, которые клиентам предлагали по ценам гораздо ниже рыночных.

Оно было заведено еще весной. Предположительно, мошенническая схема действовала в трех федеральных округах. Число потерпевших от действий мошенников, по предварительным данным, может превысить сотню человек.