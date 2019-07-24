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24.07.2019 16:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

Текст: Ольга Игнатова
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

В воскресенье тропосферная ложбина из Арктики начнет быстро распространяться по территории европейской России, оттесняя скандинавское тепло к западным границам.

Но если на юге просто спадет жара и температура станет более комфортной, то в средней полосе и на севере (от Кольского полуострова до Средней Волги) значения средней суточной температуры в начале следующей недели не дотянут до нормы 4-7 градусов. А от побережья Белого моря до берегов Верхней Волги и Урала температура окажется ниже нормы на 8-10 градусов.

Фото: iStock
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Весьма вероятно, что обширный холодный циклон будет кружить над европейской территорией в течение нескольких дней, удерживая прохладную погоду с облаками и дождями.

Как пояснил "Российской газете" заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев, на крайнем севере и северо-востоке европейской части России в выходные местами возможны осадки в виде дождя и мокрого снега. В принципе, по словам синоптика, снег в середине лета на крайнем севере не редкость. Например, несколько лет назад в Республике Коми снегопад в июле продолжался три дня.

Центральную часть страны ультраполярное вторжение достигнет в воскресенье, столбики термометров резко устремятся вниз. В столичном регионе днем 28 июля воздух сможет прогреться лишь до плюс 18-23 градусов, а в понедельник и вторник, по предварительному прогнозу, до плюс 13-18 градусов. В ночные часы будет около плюс 8 градусов.Такая температура воздуха будет отставать от климатической нормы на 8, а местами и 10 градусов. В некоторых городах возможны обновления исторических минимумов температуры. В Москве самые низкие ночные температуры отмечались 29 июля 1916 года ( всего плюс 5,6 градуса), 30 июля 2006 года (плюс 7,6 градуса), 31 июля 1971 года (6,1 градуса).

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