В Карелии начали готовить волонтеров для социального туризма. Они будут сопровождать пенсионеров в путешествиях.

Все началось с проекта "Доступный туризм для старшего поколения". Центр социального туризма решил приобщать людей пожилого возраста к путешествиям. Они, как правило, не склонны к поездкам: нет денег да и боязно. Речь даже не идет о дальних путешествиях - многие и родной Карелии толком не видели.

- Такие отговорки знакомы, - говорит руководитель проектов центра Дмитрий Бобров. - Людям старшего поколения сложно перестроиться и начать путешествовать. А ведь именно это дает новый импульс: полезный отдых, расширение кругозора, полноценное общение.

Центр уже организовал первый маршрут для представителей старшего поколения. Группа из поселка Гирвас Кондопожского района съездила в горный парк "Рускеала". Жителям Гирваса было удобно, что автобус за ними пришел прямо в поселок и обратно привез туда же. Поездка пенсионерам понравилась. В то же время стало очевидно, что нужны не только квалифицированные экскурсоводы, но и подготовленные добровольцы. Не все пенсионеры могут быстро ходить, легко ориентироваться на новом месте. Им нужна индивидуальная помощь.

При поддержке Фонда президентских грантов впервые в России создали образовательный модуль "Волонтер социального туризма" и подготовили первых добровольцев. Они будут сопровождать в путешествиях организованные группы туристов-пенсионеров и помогать им на маршруте. Откликнулись 93 человека. Организаторы даже не ожидали такого энтузиазма. С каждым претендентом беседовали, тестировали. В итоге отобрали 25 человек, еще шестерых оставили в запасе. Волонтеры прослушали 36 часов теории, прошли четыре часа практики.

- Обучение разделили на четыре блока. Это образовательное направление, профильные навыки, правила безопасности на маршруте и оказание первой медицинской помощи и применение полученных навыков на практике, - рассказала директор Центра развития добровольчества Карелии Дарья Маковецкая.

На сегодняшний день в республике разработали более десяти маршрутов (в том числе круглогодичной доступности) для туристов "серебряного" возраста. Все - доступные, безопасные и комфортные.

Немаловажный момент - стоимость. Для людей, живущих на пенсию, надо искать варианты подешевле. В этом плане турагентства готовы сотрудничать - предоставлять путевки со скидками, особенно в межсезонье, когда активность на рынке падает. Отели также не против скидок для людей старшего поколения. Сотрудники экскурсионных объектов в свою очередь заверяют, что без проблем примут группы возрастных путешественников и организуют для них специальные экскурсионные маршруты.

В каждом муниципальном районе Карелии будут формировать клубы путешественников. Самое главное, считают авторы проекта социального туризма, - привить старшему поколению мысль, что путешествия доступны всем.