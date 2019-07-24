В Новгородский музей передали контрабандные ценности

Коллекция Новгородского музея-заповедника пополнилась редкими культурными ценностями XII-XIX веков. Речь идет о шести наперсных иконах, наперсном кресте и двух нательных крестах. Житель Новгородской области пытался переправить артефакты в Ригу, но в результате стал фигурантом уголовного дела.

Процесс над контрабандистом состоялся в январе прошлого года. На суде новгородец утверждал, что иконы и кресты принадлежали его матери. Но Фемида пришла к другому выводу: культурные ценности, вероятнее всего, извлекли из земли в результате нелегальных археологических раскопок.

Контрабандиста приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком и штрафом. Сложнее было решить судьбу артефактов, в том числе редких икон "Святые Власий и Иоанн Милостивый", "Святой Никита, изгоняющий бесов", "Чудо святого Георгия о змие".

- Формулировка суда - "обратить ценности в пользу государства и передать в Министерство культуры" - требовала некоторого уточнения, - рассказывает главный специалист-эксперт новгородского управления Федеральной службы судебных приставов Геннадий Стрелков. - Мы исходили из того, что культурные ценности были обнаружены именно на территории Новгородской области, что они представляют значимость для сохранения новгородского исторического наследия. Следовательно, артефакты должны храниться на территории региона.

Специалисты музея по просьбе следователей провели долгую и тщательную экспертизу ценностей. Хранитель фонда археологии Алексей Андриенко подтвердил: следы коррозии характерны для предметов, которые находят при археологических работах на новгородской земле. К сожалению, происхождение древностей навсегда может остаться невыясненным.

- Несмотря на то что наше собрание предметов из цветных металлов довольно обширно, нам приходилось обращаться за помощью к сотрудникам других музеев, реставраторам, - комментирует эксперт по технико-технологической экспертизе музейных предметов Новгородского музея-заповедника Наталья Гормина. - По аналогиям и данным археологической стратиграфии удалось датировать эти вещи. Все предметы представляют художественный и исторический интерес. Но мне особенно хотелось бы обратить внимание на иконку с изображением двух святых - Иоанна Милостивого и Власия, в рост. Это редкая вещь, такой отливки у нас в музее нет.